Başbakan 'hiçbir şeye zam yapmadık'  dedi ama…

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin 20 aylık görev süresince elektrikten tüp gaza, tüp gazdan akaryakıt fiyatlarına uyguladığı zamlar döviz kurlarındaki artışla birleşti, hayat pahalılaştı, yurttaş fakirleşti

Ayşe GÜLER

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dikmen’deki UBP Şöleni’nde “Bir buçuk yılda hiçbir şeye tek zam yapmadık, aksine birçok olumlu ilki yaşadık” dese de UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin görev süresi boyunca tüp gaz, elektrik ve akaryakıta uyguladığı acı reçete cep yaktı.

Ardı ardına yapılan zamlara dövizin yükselişi de eklenince vatandaşların alım gücü eridi.

20 aylık sürede Türk Lirası’nda %26 ila %41 arasında değer kaybı yaşandı.

Her evin ‘demirbaşı’ tüp gaz fiyatları %24 artış ile 39 TL’den 48.75 TL’ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatları ise Mayıs 2016 ila Aralık 2017 arasındaki sürede toplam 9 kez zamlandı.

Benzin türlerinin her kalemine %11.5 ila %19.8 zam geldi.

Tüp gaz ve akaryakıt fiyatları dışında elektrik fiyatlarında art arda yapılan artış da cep yaktı, 20 aylık dönemde ‘ön zamla’ birlikte elektrikteki zam %30 olarak kayıtlara geçti.

Akaryakıt fiyatları… %11.5-%19.8 artış!

Tüp gaz rekora: 39 TL’den 48.75 TL’ye… %24 zam!

Elektrik yaktı: %30 zam!

Dövizin yükselişi: %26-%41

TL’nin değer kaybı: %26-%41 gerileme

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin göreve başladığı günden bugüne döviz günden güne değer kazandı, 20 aylık dönemde Türk Lirası’nda %26 ila %41 arasında değer kaybı yaşandı.

Vatandaşın alım gücünü eriten yükselişte rekor, Euro’da görüldü.

Hükümetin göreve geldiği Nisan ayında 3.22 TL olan Euro, dün günü 4.55 TL’den kapattı. Söz konusu dönem aralığında 1.33 TL’lik artışla, Euro kurlarında %41 oranında yükseliş görüldü.

Euro’nun ardından Dolar’daki yükseliş de cep yaktı. Nisan 2016’da 2.86 TL olarak kayıtlara geçen dolar, dün 3.83 TL’den işlem gördü. 20 aylık dönemde dolardaki kur değişikliği 97 kuruş bazında %33.9 olarak yansıdı.

Sterlin ise 5 TL’yi geçti. Nisan’da 4.06 TL olan Sterlin, dün 5.13 TL’ten günü kapattı, kurlarda 20 ayda 1.07 kuruş oranında %26 değerinde artış yaşandı.

Tüp gaz fiyatları…

39 TL’den 48.75 TL’ye… %24 zam!

Her evin ‘demirbaşı’ tüp gaz fiyatlarında da art arda yapılan zamlar, vatandaşın alım gücünü eritti.

Kasım 2016’da 39 TL’ye satılan ve bugün itibariyle 48.75 TL’den raflarda yerini alan tüp gaz fiyatları 20 aylık sürede %24 artış aldı.

2016 yılında, Kasım ayında 39 TL olan tüp gaz fiyatı, önce 42 TL’ye ardından da 45 TL’ye yükselmişti.

Ocak ayında bu artışla birlikte 2 artış daha yapıldı. Önce 46 TL’ye yükselen tüp gaz fiyatı, 15 gün sonra bu kez Şubat ayında 46.5 TL oldu. Mart ayında ise tüp gaz fiyatı 47.5 TL’ye yükseldi. 4 Mayıs’ta ise tepkiler sonucu 44.75 TL’ye gerileyen tüp gaz fiyatı, Haziran’da 44.25 TL’ye düştü.

Fiyatlardaki gerileme çok uzun sürmedi, Eylül ayında yapılan artışla tüp gaz 44.25 TL’den 47 TL’ye yükseldi.

Bu kez de hükümet bu zamma müdahale ederek, ev tipi tüp gaz 44.25 TL’den satılmaya devam etti.

Ekim 2017’de ise tüp gazın fiyatı yeniden yükseltilerek 45.75 TL’ye çıkarıldı. Son zam ile birlikte ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı önceki gün itibariyle 48,75 TL’ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatları…

%11.5-%19.8 zam!

Akaryakıt fiyatları Mayıs 2016 ila Aralık 2017 arasındaki sürede toplam 9 kez zamlandı.

Benzin türlerinin her kalemine %11.5 ila %19.8 zam geldi, söz konusu zam 38 kuruş ila 60 kuruşa denk geldi.

Yapılan zamlar nedeniyle fiyatlardaki en fazla yükseliş %19.8’lik artış ile Euro Diesel’de yaşandı. Mayıs 2016’da zamlı şekilde 3.03 TL olarak kayıtlara geçen Euro Diesel, şu anda 3.63 TL’den satılıyor.

Nisan 2016’da göreve başlayan UBP-DP Azınlık Hükümeti, 9 aylık sürede art arda 7 kez fiyat yükseltti.

Azınlık Hükümeti’nin göreve başlamasıyla akaryakıta ilk zam 5 Mayıs 2016’da, bu yıl içerisinde son zam 1 Kasım’da gerçekleşti.

2017 yılında ise ilk zam yeni yıl sonrası 7 Ocak’ta yapılırken, son zam ise 29 Kasım’da kayıtlara geçti.

Yapılan zamlarla birlikte rekora koşan akaryakıt fiyatlarında

Mayıs 2016’da 3.47 TL olan 97 oktan benzin 3.87 TL’ye 3,27 TL olan 95 oktan benzin 3.67 TL, 3.03 olan Euro Diesel 3.63 TL’ye, 3.02 olan gaz yağı ise 3.40 TL’ye yükseldi.

Elektrik yaktı: %30 ZAM!

Tüp gaz ve akaryakıt fiyatları dışında elektrik fiyatlarında art arda yapılan artış da cep yaktı.

Elektriğe ‘ön zam’ Kasım 2016’da yapıldı.

En çok elektrik diliminin tüketildiği 02 Konut Tarifesi (0-250 kWS) 0.40 kuruş iken artışla birlikte 0.42 kuruş olmuştu.

02 Konut Tarifesi (251-500 kWS) ise 0.45 kuruştan 0.49 kuruşa yükselmişti.

Yapılan düzenleme ile 22 tarife yüzde 3 ila yüzde 15 arasında zam meydana gelmişti. Bu zammın ortalaması %10 olarak belirlenmişti.

Bununla birlikte 26 Aralık 2016 tarihinde, yeni yıl öncesinde yurttaşlar %23’e varan zam uygulaması ile karşı karşıya kalmıştı.

Yeni düzenleme ile %9 ila %20 arasında elektrik fiyatlarına zam yapılmıştı.

Yapılan zam tarifelere 10 ila 15 kuruş arasında yansırken, KDV ile birlikte bu oran yüzde 23 olarak belirlenmişti.

Ön zamla birlikte elektriğe toplamda %30’luk artış yapıldığı kayıtlara geçmişti.