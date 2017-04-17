“Başbakan halkın parasını geri ödesin”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ombudsman tarafından yayımlanan raporda Başbakan’ın özel maksatlar için yaptığı yurt dışı ziyaretin yasa dışı olduğunun saptandığını, bu nedenle Başbakan’ın halkın parasını geri ödemesi gerektiğini” belirtti.



Özersay, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü bu parayı devlete iade etmeye çağırdı.



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Ombudsman’ın Halkın Partisi yöneticileri tarafından yaklaşık bir yıl önce yapılan başvuruyla ilgili raporunu yayımladığını ve Başbakan’ın 7 kişiyle birlikte özel bir ziyaret için Türkiye’ye gidişinde yapılan harcamalarının devlete ödettirilmesinin Anayasa ve kamu vicdanına ters olduğunu tespit ettiğini belirtti.



Özersay, “Halkın parasını, kendi özel maksatlarınız için kullanamayacağınız, bunun anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. O nedenle Sayın Özgürgün bu hukuksuzluğa son verip gereğini yapmalıdır. Bu devlet maalesef böyle batırıldı” ifadelerine yer verdi.



“İSRAF YAPILDI”



Kudret Özersay, şöyle devam etti:



“Başbakan Özgürgün'ün kendi çocuğunun mezuniyeti için İstanbul'a yaptığı özel ziyareti kamu kaynaklarından, yani bizim cebimizden ödemesi hukuka aykırı bulundu. Karara göre Anayasa da, kamu vicdanı da ihlal edilmiş, israf yapılmıştır. Ombudsman Halkın Partisi yöneticileri tarafından yapılan başvuruyu inceledi ve kararını açıkladı. Bu noktadan sonra harcanan para derhal geri ödenmelidir. Bu sadece sembolik bir örnektir. Devlet böyle batırıldı ve ancak yöneticiler hukuk yolunda yürürse düzeltilebilir. Düzelteceğiz



Raporda ‘Sayın Başbakan, diploma törenine bir ‘Başbakan’ olarak değil, bir baba olarak katıldığını ifade etmiştir’ denilerek bunun özel bir ziyaret olduğu, devlet işi olmadığı net şekilde ortaya konulmuştur.”



Özersay, Ombudsman raporunda ayrıca 7 günde geri ödenmesi gereken avansın da neredeyse iki ay boyunca geri ödenmediği saptamasının da yer aldığını kaydetti.

