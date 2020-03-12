Başbakan Ersin Tatar: “Olası salgına yönelik ihtiyaçları da değerlendiriyoruz”

Virüsün yayılmaması için alınan kararların doğru olduğuna işaret eden Başbakan Ersin Tatar, Avrupa’da çok sayıda vaka bulunduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyinde olası bir salgın durumunda sağlık merkezlerindeki ihtiyaçları gibi konuları Türkiye yetkilileri ile değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Tatar, gözlem merkezlerindeki enstrüman, sağlık aletleri ve diğer ihtiyaçların tespit edildiğini ve ihtimale karşı hazırlıklı olmak adına komitelerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, ülkede Corona virüse yönelik alınan tedbirler ve gelişmelerle ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Coronavirüs salgınının dünyada yayılan bir olay olduğunu ifade ederek, hükümet olarak kendi vatandaşlarını korumakla yükümlü olduklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun Salı günü bir dizi tedbir kararı aldığını anımsatan Tatar, bugün de yeni kararlar alındığını, İngiltere’den buraya bir Kıbrıslı Türk’ün gelmesi durumunda, geldiği evde veya binada 14 gün süreyle gözlem altında tutulacağını söyledi.

Bu tedbirleri almak durumunda olduklarını ifade eden Başbakan Tatar, Corona virüsün yayılma riskinin yüksek olduğunu ve önlemin şart olduğunu kaydetti.

Tatar, bugünkü toplantının ilk bölümüne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığını anımsatarak, toplantıda bugün önemli kararların üretildiğini dile getirdi. Kıbrıs’ın kuzeyinde şu an için 1 vaka bulunduğunu, tur ile gelen 65 yaşındaki bir Alman turistin hasta olduğunu ifade eden Başbakan, otelde 800 civarı misafir olduğunu, bu insanların geri dönüşleri için Almanya Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini anlattı.

Tatar, Alman turistlerin de ülkelerine geri dönmek istediklerini ifade ederek, “Elçilikten geri dönüşleri için gerekli adımların alınmasını ve tedbirlerini ona göre alınması istedik. Karşılıklı anlayış doğrultusunda Alman Turistler geri gönderilecek. Uluslararası teamüller gereği orada da tedbir almaları gerekiyor” dedi. Başbakan, Kıbrıs’ın güneyinin bir süre önce 4 sınır kapısını kapattığını, bunun üzerine bazı başka tartışmalar yaşandığını ifade ederek, şu an için güneyde 7 vaka bulunduğunu ifade etti.

Tatar, “Şimdi ne yapmalıyız. Bu durumu iyi değerlendirmeliyiz. Hastalığın bir kuluçka dönemi var. KKTC halkını korumak için Akyar, 2 Buçuk Mil ve Yeşilırmak kapıları kapatıldı. Böylelikle trafik 3 açık kapıda toplanacak, kontroller de böylece daha etkili yapılabilecek” dedi.

Çeşitli ülkelerden gelişlere konulan yasaklara diğer başka ülkelerin de eklendiğini ifade eden Başbakan, 1 Nisan’a kadar bu gelişlerin yasaklandığını, ancak herhangi bir KKTC vatandaşının gelmesi durumunda 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak şekilde ülkeye girebileceğini anımsattı.

Bakanlar Kurulu kararlarını da anımsatan Tatar, mevcut şartlardan istifade ederek, mal stoku, fahiş fiyattan satış veya fırsatçılık yapanlara da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Tatar, “KKTC’nin bekası ve halkı korumak için en doğru olanı yapıyoruz. Ek tedbirlerle ülkeyi korumaya çalışıyoruz” dedi.

İngiltere’den Kıbrıs Rum tarafına Easyjet uçuşuyla gelen vatandaşlar bulunduğunu da anlatan Tatar, bu vatandaşlarla temasa geçileceğini, isterlerse Kıbrıs’ın kuzeyine gelip gözlem altına alınacaklarını, isterlerse de İngiltere’ye geri dönebileceklerini kaydetti.