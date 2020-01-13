Başbakan Ersin Tatar: “Ben mecbur muyum yahu imzalayayım bu işi?”

Meselenin son derece önemli olduğunu belirten Başbakan Ersin Tatar, son derece sıkıntılı da bir süreç yaşandığını kaydetti.

Çalışmalar başladığında kendilerinin ‘muhalefette’ olduklarını söyleyen Tatar, işin başına geldiklerinde ‘yığılma’ olduğunu söyledi.

Tatar’ın ifadeler, şöyle:

“Kötü yönetmiş olabilir, biz da insanız… Bana teknik adamlardan gelen bilgiler, 3 kent için ‘ayrı ayrı’ imar çalışması yapılması gerektiğiydi. Sayın eski Başbakan, kimse bana çıkıp kötü yönettin, öyle böyle demesin…

Sıkıntı var…

Ben mecbur muyum yahu imzalayayım bu işi? Bütün tarafları dinledim. Belli ki bir fikir ayrılığı oldu burada.

Başsavcılığa da sordum… Ben elimi vicdanıma koyarak görevimi yapmaya çalışıyorum… Benim vatandaşımın arazisinin ne olacağı belli değil… Alt yapı zaten yok, bir bakalım dedik.. Ne olur yani biraz daha uzatılırsa, bir bakarsak ne olur?

Benim partim biraz daha ihtiyaç var buna diyorlar. Zaten sadece Belediye Başkanları değil, Belediye Meclisleri’nin de imzalaması lazım.

Ben UBP Genel Başkanıyım, Sayın Bakan HP’nin bir Bakanı’dır. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz.

Tekrar bakılabilir, birkaç ayda ne olur ki… Belli ki burada fikir ayrılığı, bir tartışma vardır, bir rant meselesi vardır.