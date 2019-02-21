Başbakan Erhürman Yenierenköy'de

Yenierenköy Halk Buluşması toplantısında yurttaşlarla bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman hükümet icraatları ile ilgili bilgi verdi ve soruları cevapladı.

Başbakan Erhürman'a Yeniereköy'de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim, milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti.

Yenierenköy Halk Buluşması toplantısına Yerierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da katılarak bölge sorunları ile ilgili konulara değindiler.