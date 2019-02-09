Başbakan Erhürman, Güzelyurt'ta halkla bir araya geldi

Başbakan Tufan Erhürman Güzelyurt’ta açık pazarda esnaf ve halkla bir araya gelip, sohbet etti.

Başbakan Erhürman’a, ziyarette CTP Milletvekilleri Armağan Candan ile Salahi Şahiner ve eski CTP Milletvekilleri Mehmet Civa ve Hüseyin Erçal da eşlik etti.