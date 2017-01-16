HÜKÜMET’TEN ÖĞRETMENLER SENDİKALARI’NA ‘YASAL ÖNLEM’!..

Hükümet, Öğretmen Sendikaları yöneticilerinin ÖDENEKLİ İZİN hakkını ortadan kaldıracak Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne Meclis Genel Kurulu’nda İVEDİLİK aldı.

Meltem SONAY

Hükümet, Öğretmen Sendikaları yöneticilerinin ÖDENEKLİ İZİN hakkını ortadan kaldıracak Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne Meclis Genel Kurulu’nda İVEDİLİK aldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Meclis Genel Kurulu’nda ‘Bu sendikalar haddini aşmıştır’ dedi, Serdar Denktaş’ın yasa önerisine ilişkin İVEDİLİK istemini destekleyeceklerini belirtti.

CTP ve TDP’nin RET verdiği İVEDİLİK oylaması UBP ve DP’nin olumlu oyları, ile oyçokluğunu buldu, Yasa Önerisi İVEDİLİKLE görüşülmek üzere ilgili MECLİS KOMİTESİ’ne havale edildi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş: Bu bir intikam değil, örgütlenme hakkını ortadan kaldırmıyoruz

“Türkiye’de ve Avrupa’ya baktığınızda orada nasıl yürüyorsa bu işler burada da öyle yürümesi şeklindedir düşünce… Tüm sendikaları kapsayacak şekilde düzenleme yapılacak, en kısa zamanda diğer sendikalar için de düzenlemeler Meclis’e gelecek.

Bu bir intikam değil, örgütlenme hakkını ortadan kaldırmıyoruz. Örgütlenmenin profesyonelce yapılmasına olanak tanıyoruz.

Öğretmenlerimizin hepsinin tarihsel anlamda bu günlere gelmemizde katkısı çok büyüktür… Öğretmenlerimiz Türk Mukavemet Teşkilatı’nda da görev almışlardır…”

Başbakan Özgürgün: Bu sendikalar haddini aşmıştır

“Diğer sendikalara ilişkin de benzer değişikliği Bakanlar Kurulu’nda konuştuk. Serdar Bey’in önerisi ile ivedilik istendi. Görüşümüz olumludur.

Sorumluluğun dışına çıkan ve haddini aşan sendikalar da var. Bu sendika yöneticileri gerçekten haddini aşmıştır. Sendikacılığın dışına çıkmıştır. Sen bu kadar, bu noktaya getirirsen tabi ki biz daha önce Hükümet olarak bunları tartıştık ama bunun üzerine gelmesi… Bu yapılanlar bardağı taşırmıştır onu da söyleyeyim.”

CTP’den RET!.

Kalyoncu: Son günlerdeki harcamalar incelendiğinde bu gerekçenin samimi olmadığı görülüyor…

“Son günlerdeki harcamalar incelendiğinde bu açıkça görülecek ki, ‘KAMU MALİYESİNE EK YÜK getirdiği’ gerekçesi ile öğretmen sendikalarında böyle bir düzenleme yapma samimi bir gerekçe değildir.”

Birikim Özgür: Ucuz siyaset…

“İntikam adına, mali gerekçeleri öne sürecek bu düzenleme kabul edilebilir değil. Bu konuyu ucuz siyasete alet ettiğiniz noktada bu ülkeye yazık etmiş olursunuz diye düşünüyorum…”

TDP’den de DESTEK YOK!..

Angolemli: Hesabı sorulacak…

“Bunun hesabı mutlaka size sorulacaktır. Emeğin kazanımlarını elinden almak o kadar da kolay değildir. Siz müşavir yaratmaya devam ederken, 2-3 öğretmenin kamu maliyesine ek külfet yarattığından bahsediyorsunuz…”

ÖDENEKLİ İZİN HAKKI KALKACAK!..

Hükümet, hazırladığı Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile SADECE Öğretmen Sendikaları yöneticilerinin görevleri süresince ÖDENEKLİ İZİN hakkını kaldırmaya hazırlanıyor…

SADECE 14 GÜN ÖDENEKLİ İZİN HAKKI …

UBP ve DP Milletvekilleri yanı sıra Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un da imzası ile Meclis’e sunulan Yasa Önerisi, KTÖS ve KTOEÖS’ün üçer yöneticisine tanınan görev süresince ÖDENEKSİZ İZİN HAKKI’nın kaldırılmasını, yıllık izinlerine ek olarak SADECE 14 GÜN ÖDENEKLİ İZİN HAKKI tanınmasını düzenliyor…

Kamu maliyesine EK YÜK!..

Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi’nde, iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesinin, öğretmenlik hizmeti vermesi için istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, eğitim ve öğretimin aksamaması için bu kişilerin görevini yapmak üzere yeni istihdamlar yapılmasının da zorunlu hale geldiği belirtilirken, bu durumun KAMU MALİYESİNE EK YÜK getirdiği vurgulanıyor. UBP, DP ve Bağımsız Milletvekili Taçoy imzalı Yasa Önerisi’nin bu sakıncaları ortadan kaldırmak üzere hazırlandığı da belirtiliyor.