Başbakan BRT’de
Başbakan Tufan Erhürman yarın (cumartesi) Basın Odası'na konuk oluyor...
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Başbakan Tufan Erhürman yarın (cumartesi) Basın Odası'na konuk oluyor. Başbakan Erhürman, "Basın Odası Özel" programında yarın (cumartesi ) KIB TEK ile ilgili son gelişmeler, Türkiye’deki temaslarını ve Hükümetin bir yılını değerlendirecek. Basın Odası Özel’i yarın saat 17.00’den itibaren BRT HD ve Facabook’ta BRT Haber’den canlı olarak izlenebilecek.
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Etiketler : Başbakan Tufan Erhürman
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