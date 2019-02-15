Başbakan BRT’de

Başbakan Tufan Erhürman yarın (cumartesi) Basın Odası'na konuk oluyor. Başbakan Erhürman, "Basın Odası Özel" programında yarın (cumartesi ) KIB TEK ile ilgili son gelişmeler, Türkiye’deki temaslarını ve Hükümetin bir yılını değerlendirecek. Basın Odası Özel’i yarın saat 17.00’den itibaren BRT HD ve Facabook’ta BRT Haber’den canlı olarak izlenebilecek.