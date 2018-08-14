TL’deki değer kaybı, dövizdeki önlemez yükseliş sonrasında ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirler için Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü toplantısı başladı. Toplantıda her milletvekili 30’şar dakika konuşabilecek.

Toplantıda ilk sözü Başbakan Tufan Erhürman aldı.

Erhürman özetle şöyle konuştu: Ciddi darboğaz döneminden geçiyoruz. Bu da KKTC ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Bir yanda Maliye’nin öngörülen gelirlerinde bir düşüşle karşı karşıyayız. 6 aylık dönemde ilave 124 milyon TL, FİF’te 190 milyon öngörülmeyen açık var… Bu yıla yayıldığında 540 milyon TL olarak hesaplanıyor. 1 Şubat’ta 3.75 TL olan Dolar kuru bugün 6.57…

Hükümet, sıkıntı bu boyutlara varmadan önce bir çalışma yapmıştı, kamuoyu ile de paylamıştık. Haziran’dan sonra da belli stabiliteye ulaşma beklentisiyle akaryakıta yapılması gerekli olan zamlar iki kez zam bastırılmış, elektrik zammı ertelenmişti. Seçimin ardından, son günlerde döviz kurlarında ciddi seyirle karşı karşıyayız. İki haftadan beridir yoğun çalışıyoruz. Çalışmalar sonucunda ulaşılan karara bağlamadan önce belli sonuçları Meclis ile paylaşmak istedik.

Öngördüklerimiz dışında yeni öneriler varsa, bizimle paylaşılmasını istiyoruz. Bugün yapılacak toplantıda sorunlu olanlar ortaya çıkarsa, ya da yeni öneriler konulursa aynı hassasiyetle değerlendirilecek.

23 maddelik paket geliştirdik.

1.Temizlik ürünlerinde ve bir takım gıda ürünlerinde indirimin fiyata yansıtılması kaydıyla KDV’de indirime gidilecek.

2. Restoran ve lokantalarda KDV indirimi… Amaç ekonomideki hareketliliğin devam etmesini sağlamak.

3. Beyaz eşyada da KDV indirimine gidilecek. 4. Kredi kartı veya banka kartı ile ödemelerde vergi iadesi geri gelecek.

4.Kredi kartı veya banka kartı ile ödemelerde vergi iadesi geri gelecek.

5.Döviz cinsinden kiralarda stopajın %13’ten %1’e düşürülmesi karşısında döviz kuru sabitlenecek.

6.Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek.

7.Antrepodaki giriş tarihindeki döviz kuru esas alınarak, işlem yapılacak.

8.Vatandaşlara mülk satışında 6 ay süre ile 140 metre kerenin altındaki tapu devir harcı %1’e indirilecek. İlk konut satışı dışındaki tapu devir harcı %6’dan %4’e indirilecek.

9.Alkol ve sarma sigara tütünündeki FİF oranı artırılacak. Paket tütünlerde bu uygulama yapılamıyor.

10.Belli metre karenin üzerindeki ve özellikle havuzlu konutlarda 6 aylık süre için bir defaya mahsus Maliye Bakanlığı’na ödenecek ek bir vergilendirme yapılacak.

11.Casino ve bet ofislerde 6 aylık süre için bir defaya mahsus ilave vergi alınacak.

12.Emekli maaşı alıp, emekli olduktan sonra yeni iş yapanların gelirinde yeni vergi hesaplaması yapılacak.

13. Yabancılara mülk satışında, arsa ve konut sınırına ilişkin mevzuat korunacak. 6 aylık süre ile bir apartman dairesi olan satın alma hakkı 3’e çıkarılacak.

14. Küçük esnafın biriken re-sen vergi borcu, basit usulle hesaplanarak, kapatılması sağlanacak.

15. Öğrencilerden alınacak sağlıkla ilgili kesintiler, Sağlık Fonu’na yatırılacak. Yasa gereği KKTC’de ikamet eden yabancı uyrukluların ödeneklerinde de aynı uygulama yapılacak.

16.Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin %5 oranında ödenek alınacak.

17.Otellerde yerli ürün alım-satım sözleşmeleri devlet tarafından teşviklendirilecek.

18. Esnafın birikmiş sigorta borçları dondurularak, güncel ödeme yapmaları sağlanacak. Biriken borçlarını ödemede kolaylık sağlanacak