Başat: “Kendimizi, güzelim ülkemizi yok ediyoruz farkında değiliz”

Kumköy sahilinde bugün ölü yunus buldu. Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Başat sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile sitem etti.

Başat’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Taşkent Doğa Parkı ekibi her gün olduğu gibi bugün sabah da yine görev başındaydı.

Bugünkü 'kurban' genç bir yunus. Kumköy sahilinde bulundu. Allah bilir hangi 'insani' sebeplerden hayatını kaybetti. Necropsiden sonra inşallah ölüm sebebi netlik kazanacak.

Denizlerimizi kirletmeye ve sağa sola çöp atmaya devam edersek daha çok kurban vereceğiz. Kendimizi, güzelim ülkemizi yok ediyoruz farkında değiliz.

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun...”