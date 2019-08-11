Başat: “Güzelim ülkemizi yok ediyoruz"

Kumköy sahilinde bulunan ölü yunusa isyan eden Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, "Denizlerimizi kirletmeye ve sağa sola çöp atmaya devam edersek daha çok kurban vereceğiz. Kendimizi, güzelim ülkemizi yok ediyoruz farkında değiliz" dedi

Başat sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Taşkent Doğa Parkı ekibi her gün olduğu gibi bugün sabah da yine görev başındaydı.

Bugünkü 'kurban' genç bir yunus. Kumköy sahilinde bulundu. Allah bilir hangi 'insani' sebeplerden hayatını kaybetti. Necropsiden sonra inşallah ölüm sebebi netlik kazanacak.

Denizlerimizi kirletmeye ve sağa sola çöp atmaya devam edersek daha çok kurban vereceğiz. Kendimizi, güzelim ülkemizi yok ediyoruz farkında değiliz..”