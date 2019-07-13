Başarıyı anlattılar

Yunanistan’ın Corfu adasında düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Kaan Öztürk ve antrenörü Mustafa Erbulut elde edilen başarıyı YENİDÜZEN’e anlattı. Önce Türkiye şampiyonasında ikinci olarak Türkiye Milli Takımı’na seçilen Kaan Öztürk, ardından antrenörü Mustafa Erbulut ile yer aldığı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Erbulut ve Öztürk hedeflerinin önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyonada birinci olmak olduğunu belirtti.

Erbulut: “Kaan Türkiye Milli Takımı’na buradan giren tek sporcu oldu”

Antrenör Mustafa Erbulut Kuşadası’nda düzenlenen Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası’nda sporcusu Kaan Öztürk’ün ikinci olarak Türkiye Milli Takımı’na girmeye hak kazandığını belirtirken, “Bize Türkiye’den Hatay Hatay Gym Life Spor Kulübü’nden teklif geldi. Çocuğu lisanslayarak yarıştırmak istediler. Biz de tamam dedik. Hatay Gym Life Spor Kulübü adına Kaan, Türkiye Şampiyonası’na girdi. Orada Türkiye ikinci olarak Türkiye Milli Takımı’na girdi ve Yunanistan’ın Corfu adasına gittik. Çocuk fitnesste geçerliliği olan, köklü bir yarışma olan Dünya Şampiyonası’nda yer aldık. Türkiye Şampiyonası’na Kıbrıs’tan başka kulüpler de katıldı. Ama sadece Kaan Türkiye Milli Takımı’na girdi. Biz tabi Kıbrıs adına değil Türkiye adına yarıştık yarışmada ama buradan giden ve milli takıma giren tek sporcu oldu” dedi.

“Belli bir baraj puanını geçen çocuklar Dünya Şampiyonası’na katılabiliyor”

Yunanistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’nın çok büyük bir organizasyon olduğunu ve 150 civarında çocuğun yarıştığını belirten Mustafa Erbulut, “Kaan kendi kategorisi olan 9 yaş kategorisinde yarıştı. Bu kategoride seçilmiş 8 rakibi vardı. Belli bir baraj puanı var ve o puanı geçen çocuklar bu organizasyona katılabiliyorlar. Kategorisinde de üçüncü olma başarısı gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Jimnastik antrenmanı yaparak bu yarışmaya gittik”

Yunanistan’da Türkiye Fitness Federasyonu’nun kendilerine önemli bir destek verdiğini belirten Erbulut, “Sanki Türkiye’den bir sporcuymuşuz gibi bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi. “Biz buraya hazırlanırken jimnastik antrenmanı yaptık sadece” diyen Erbulut şunları belirtti: “Ben Artistik Jimnastik Milli Takım antrenörüyüm. Kaan Öztürk de ülkemizde milli takım sporcusudur. KKTC Fitness Federasyonu ile hiçbir bağlantımız yoktur. Jimnastik antrenmanı yaparak bu yarışmaya gittik. Çocuk fitness antrenmanı yapmadık. Bize bir buçuk dakikalık müziğe jimnastik serisi ekleyin ve yarışın denildi. Biz de böyle bir şey yaptık. Hatay Gym Life adına yarıştı ve dereceleri elde etti Kaan.”

“Birincilik için çaba harcayacağız”

“Biz yasal mercide Erbulut Jimnastik İhtisas Derneği olarak tüzüğüme çocuk fitness branşını eklettik. Yasal olarak bu işi yapacağız” diyen Erbulut, “Aldığımız dereceden dolayı çok mutluyuz. Bu yıl bir çocuk yarıştırdık. Seneye elimizde Türkiye Milli Takımı’na girebilecek en az 5-6 sporcumuz var. Tamamen sponsor desteği ile bu yarışmaya katıldık. Bir şekilde yine sponsor bularak daha fazla çocukla önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası’nda yer almak için çalışacağız” açıklamasını yaptı. Erbulut bu yıl üçüncü olduklarını, önümüzdeki yıl birincilik için çaba harcayacaklarını belirtirken, “Yunanistan’da yarıştığımız rakipler oldukça iyiydi. Herkes hak ettiği dereceyi aldı. Bu sene daha bilinçli şekilde hazırlanıp, Türkiye’den daha fazla destek alarak, ki bunu bize hissettirdiler, umarım daha güzel işler başaracağız” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “Hedefim artık birinci olmak”

Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza atan Kaan Öztürk ise çok heyecanlı olduğunu belirtti. “Biraz tedirgindim. Sahne küçüktü biraz. Bizim çalıştığımız yer de küçük olduğu için alışıktım ama” diyen Öztürk, “Önümüzdeki yıl hedefim artık birinci olmak. Zaten seneye bu yarışmaya takım olarak gideceğiz. İsteyenler bu sporu yapmalılar” açıklamasını yaptı.