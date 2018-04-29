Başarının rengi kırmızı beyaz

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Emine Yarkın, Cemal Sakallı

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Mehmet, Kadir, Talat, İbrahim (Dk.84 İsmet), Süleyman, Coşkun, Raif Selden (Dk.46 Hasan Uğur), Velat (Dk.71 Kahraman), Sabri Selden, Tacettin

HAMİTKÖY: Tolga, Salih, Onur, Ragıp (Dk.79 Mehmet Göreli), Ender, Hüseyin Çıdamlı, Hasan Akkuyu (Dk.83 Hakan), Tufan Gencay (Dk.73 Umut), Deniz Enyong, Özgür Ongun, Mahmut

GOL: Dk.32 Tacettin, Dk.72 Raif Selden (Gönyeli) - Dk.56 Mahmut (Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig’de şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen ve Süper Lig vizesi alan Gönyeli 29. haftada konuk ettiği Hamitköy’ü 2-1 mağlup etti. Gönyeli’nin gollerini 32. dakikada Tacettin ve 72. dakikada Raif Selden kaydederken, Hamitköy’ün tek sayısı 56. dakikada Mahmut’un ayağından geldi.

Kupayı Erhürman ve Sertoğlu verdi

Taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın ardından Gönyeli şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Kırmızı beyazlılara kupasını Başbakan Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu takdim etti. Gönyeli camiası kupayı almasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.