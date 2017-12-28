'Başarılıyız... Hedef olmam normal'



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, kendisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili katıldığı bir televizyon programında, olaya iki açıdan baktığını ifade ederek, başarılı bir hükümetin başındaki başbakanın herkesin hedefinde olacağını, bunun da normal olduğunu savundu.



Özgürgün, “Türkiye ile iyi ilişkilerimizden rahatsızlık duyanlar mı var?” sorusunu sorarak, Türkiye ile ilişkilerin çok kötü dönemde olduğu bir zamanda görevi devraldıklarını ve şimdi ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu, saldırıların arkasında bunlar da olduğunu söyledi.



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda net bir başarısızlık varken, başarısızlığın hiç konuşulmadığını ifade ederek, “Kıbrıs konusundaki başarısızlığı hiç ağızlarına alamıyorlar, bu başarısızlık bize mi yüklenmek isteniyor, yapmak istediklerinin önünde engel mi görülüyoruz. Anavatan’la iyi ilişkilerimiz bu kadar mı kıskanılıyor. Çünkü, çok kötü durumda devralmıştık, şuanda en üst düzeyde. İşin içerisinde bunlar da var. Bunlar aslında, ülkenin geleceğine zarar verebilecek yıpratmadır. Ulusal Birlik Partisi bunların karşısında daha güçlü duracaktır, yıpratmaların oradan da kaynakladığını düşünüyorum” diye konuştu.



