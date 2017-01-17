DAÜ İlköğretim Bölümü başarılı öğrencilerine sertifikalarını verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü her yıl geleneksel olarak düzenlediği sertifika töreni ile başarılı öğrencilerini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan tören, öğrencilerin ve bölümün tüm çalışanlarının katılımı ile neşeli ve verimli bir ortamda gerçekleştirildi.

Akademik ortalamalarına göre şeref ve yüksek şeref öğrencisi olmayı hak eden öğrencilere sertifikaları, DAÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkanı ve bölüm öğretim elemanları tarafından gururla takdim edildi. Törende açılış konuşmasını yapan İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, törene katılan ve törenin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, öğrencilerin, mesleklerini okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarla etkili ve verimli yürütebilecek başarılı öğretmenler olma yolundaki bu güçlü adımlarını, ileriye dönük olarak sürdürmelerini diledi. 21. yüzyılın donanımlı öğretmenleri olma yolunda ve ileriki meslek yaşamlarında her zaman yanlarında olduklarını belirten Prof. Dr. Üstün, Bölüm olarak onların gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışma ve etkileşimli desteğe hazır olduklarını ifade etti. Bölümdeki öğretim üyeleri de bu dileklere katılarak, öğrencilerinin motivasyonlarının ve mesleğe hazır olmalarının takipçisi ve destekçisi olacaklarını yinelediler.

Sertifikaların verilmesinin ardından, bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri, törenin anısını ölümsüzleştirmek için topluca fotoğraf çektirdiler.