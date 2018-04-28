Başarılar taçlanacak
K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ile 1.Lig şampiyonu Gönyeli bugün şampiyonluk kupalarını havaya kaldıracak
K-Pet liglerinde geçtiğimiz hafta şampiyonluklarını ilan eden Yenicami ile Gönyeli bugün oynayacakları karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupalarını alacaklar. K-Pet 1.Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Gönyeli, bugün oynayacağı Hamitköy karşılaşmasının ardından kupasını alacak. Gönyeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Süper Lig şampiyonu Yenicami de şampiyonluk kupasını bugün alacak. Ligin tamamlanmasına iki hafta kala tarihindeki 9’uncu şampiyonluğuna uzanan Yenicami’nin Cihangir’ile oynayacağı karşılaşma Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak.
Futbolda haftanın programı
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Mağusa TG
Kerem Eran
Cihangir Stadı
Yalova – Türk Ocağı
Mehmet Malek
Atatürk Stadı
Yenicami – Cihangir
Serhan Şimşek
Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – G.Gücü
Mehmet Sezener
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Baf ÜY
Osman Özpaşa
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – G.Birliği
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Lefke
Emre Öztaşlı
K-Pet 1. Lig
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Hamitköy
Hasan Eriş
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler
K-Pet 1. Lig
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Girne HE
Utku Hamamcıoğlu
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Dumlupınar
Mustafa Öztugay
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Timur E. Bodi
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Akova Vuda
Ali Özer
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Değirmenlik
Serkan Durmaz
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Maraş
Evren Karademir
BTM 1 Ligi Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Vadili
Ömer Doğru
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dörtyol
Ali Karahasan
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Geçitkale
Ozan Kel
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Dipkarpaz
Hakan Ünal
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Tatlısu Seracılar
Olgun Canik
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Denizli Stadı
Denizli – Tatlısu
Necmi Bulut
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Ortaköy
Mustafa Torun
Atilla Topaloğlu Stadı
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
İsmail Egeli
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk
NOT: Yenicami – Cihangir maçı ve Binatlı – MTG maçı 17.30’da, diğer A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.