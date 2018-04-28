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Başarılar taçlanacak

Başarılar taçlanacak

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ile 1.Lig şampiyonu Gönyeli bugün şampiyonluk kupalarını havaya kaldıracak

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K-Pet liglerinde geçtiğimiz hafta şampiyonluklarını ilan eden Yenicami ile Gönyeli bugün oynayacakları karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupalarını alacaklar. K-Pet 1.Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Gönyeli, bugün oynayacağı Hamitköy karşılaşmasının ardından kupasını alacak. Gönyeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Süper Lig şampiyonu Yenicami de şampiyonluk kupasını bugün alacak. Ligin tamamlanmasına iki hafta kala tarihindeki 9’uncu şampiyonluğuna uzanan Yenicami’nin Cihangir’ile oynayacağı karşılaşma Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak.

Futbolda haftanın programı

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Mağusa TG
Kerem Eran

Cihangir Stadı
Yalova – Türk Ocağı
Mehmet Malek
 

Atatürk Stadı
Yenicami – Cihangir
Serhan Şimşek

Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – G.Gücü
Mehmet Sezener

Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Baf ÜY
Osman Özpaşa

Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – G.Birliği
Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Lefke
Emre Öztaşlı

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı
Gönyeli – Hamitköy
Hasan Eriş

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler

K-Pet 1. Lig

Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Girne HE
Utku Hamamcıoğlu

Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Dumlupınar
Mustafa Öztugay

Erdal Barut Stadı
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Timur E. Bodi

16 Ağustos Stadı
Doğancı – Akova Vuda
Ali Özer

Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Değirmenlik
Serkan Durmaz

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Maraş
Evren Karademir

BTM 1 Ligi Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Vadili
Ömer Doğru

14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dörtyol
Ali Karahasan

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Geçitkale
Ozan Kel

Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Dipkarpaz
Hakan Ünal

Gaziköy Sahası
Gaziköy – Tatlısu Seracılar
Olgun Canik

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Denizli Stadı
Denizli – Tatlısu
Necmi Bulut

Aydınköy Sahası
Aydınköy – Ortaköy
Mustafa Torun

Atilla Topaloğlu Stadı
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
İsmail Egeli

Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk

NOT: Yenicami – Cihangir maçı ve Binatlı – MTG maçı 17.30’da, diğer A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

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