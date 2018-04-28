Başarılar taçlanacak

K-Pet liglerinde geçtiğimiz hafta şampiyonluklarını ilan eden Yenicami ile Gönyeli bugün oynayacakları karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupalarını alacaklar. K-Pet 1.Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Gönyeli, bugün oynayacağı Hamitköy karşılaşmasının ardından kupasını alacak. Gönyeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Süper Lig şampiyonu Yenicami de şampiyonluk kupasını bugün alacak. Ligin tamamlanmasına iki hafta kala tarihindeki 9’uncu şampiyonluğuna uzanan Yenicami’nin Cihangir’ile oynayacağı karşılaşma Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak.

Futbolda haftanın programı

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Mağusa TG

Kerem Eran

Cihangir Stadı

Yalova – Türk Ocağı

Mehmet Malek



Atatürk Stadı

Yenicami – Cihangir

Serhan Şimşek

Mustafa H. Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – G.Gücü

Mehmet Sezener

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Baf ÜY

Osman Özpaşa

Osman E. Mehmet Stadı

Y.Boğaziçi – G.Birliği

Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Lefke

Emre Öztaşlı

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Hamitköy

Hasan Eriş

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya

Hüseyin Eyyüpler

K-Pet 1. Lig

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Girne HE

Utku Hamamcıoğlu

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – B. Bağcıl

Hüseyin Özkan

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Dumlupınar

Mustafa Öztugay

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Kaya Mehmetçik

Timur E. Bodi

16 Ağustos Stadı

Doğancı – Akova Vuda

Ali Özer

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Değirmenlik

Serkan Durmaz

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Maraş

Evren Karademir

BTM 1 Ligi Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Vadili

Ömer Doğru

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Dörtyol

Ali Karahasan

Hasan Bardakko Stadı

Mesarya – Geçitkale

Ozan Kel

Eray Vudalı Stadı

Yıldırım – Dipkarpaz

Hakan Ünal

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Tatlısu Seracılar

Olgun Canik

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Denizli Stadı

Denizli – Tatlısu

Necmi Bulut

Aydınköy Sahası

Aydınköy – Ortaköy

Mustafa Torun

Atilla Topaloğlu Stadı

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu

İsmail Egeli

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Karşıyaka

Turgay Misk

NOT: Yenicami – Cihangir maçı ve Binatlı – MTG maçı 17.30’da, diğer A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.