Başarı engel tanımaz

Ödül Aşık ÜLKER

Doğuştan spastik engelli olan 14 yaşındaki Talya Başkurt, Bayraktar Ortaokulu’ndan 9.97 ortalama ile okul birincisi olarak mezun oldu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi sınavına 1.5 ayda hazırlandı ve kazandı. İleride iç mimar olmak istiyor. Dosyalar dolusu takdir ve onur belgeleri olan Talya’nın başarısına hiç birşey engel olmuyor.

“Azim ve çalışma başarıyı ve mutluluğu getirir. Ben istediğim herşeyi denerim ve yaparım. İstemekten, denemekten korkmayın” diyen Talya Başkurt, “Bülent Ecevit Anadolu Lisesi için sınava girdim ve kendim bunu başardım, sınavı geçtim. Benim bu sınavı kazanmam elde ettiğim başarımın tesadüf olmadığını gösterdi, kendimi ispatladım” diye konuştu.

Engellilerin de eğitim hakkı olduğuna vurgu yapan Başkurt, okullardaki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Konuşamayan ve yürüyemeyen Talya Başkurt, Yenidüzen’in sorularını akıllı telefonuyla yazılı olarak cevapladı.

Televizyon izlemekten, kitap okumaktan, araştırmaktan, müzik dinlemekten, şiir yazmaktan hoşlanan Talya Başkurt, seyahat etmeyi, değişik yerleri görmeyi çok seviyor.

Talya Başkurt, “Adrenalini yükselten aktivitelerden hoşlanırım, lunaparklarda, tema parklarda bu tür aletlere mutlaka binerim. Aslında herşeyi yapmak istiyorum ve yapıyorum, ailemin de desteğiyle...” dedi.

Başkurt, engelliler konusunda toplumun bilinçsiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kimsenin bize bilerek engel olduğunu düşünmüyorum, bence bilinçsizlik yüzünden engel oluyorlar. Herkes aynı duyarlılıkta değil... Engelliler toplumun bir parçasıdır ve herkesin sahip olduğu haklara sahiptir, sahip olmalıdır.”

Yenidüzen: Öncelikle hem mezuniyet derecen hem de BEAL sınavındaki başarından dolayı seni kutlarım. Kendini kısaca tanıtır mısın?

Talya Başkurt: Çok teşekkür ederim. Kendimi kısaca sevecen, yardımsever, iyi kalpli bir kız olarak tanımlayabilirim. İnsanlara yardım etmeyi seven duygusal biriyim.

“Eğitim hayatım zor geçti”

Yenidüzen: Eğitim hayatın hakkında bilgi verir misin? Başarıya giden bu yolda karşına ne tür engeller çıkarıldı? Ne tür engellerle karşılaştın?

Talya Başkurt: Eğitim hayatım zor geçti. Bu süreçte bazı insanlar durumumu kabullenmekte güçlük çektiler. Ama özellikle ailem, öğretmenlerim , arkadaşlarım ve Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi (PDRAŞ) sayesinde zorlukları aşıp her şeyi başarabildim. Ailem bana her zaman yardımcı olup engelleri aşmama yardım etti. Öğretmen de çok önemli. Her öğretmen aynı değildir, bazıları çok özeldir, çok değerlidir ve gelişimimde yardımcı olabilecek öğretmenlerim oldu.

“Sınavı geçtim... Kendimi ispatladım”

Yenidüzen: Konuşamıyorsun, nasıl iletişim kuruyorsun ve okulda derslerde nasıl not alıyorsun?

Talya Başkurt: Beyaz tahtama yazarak ve telefonuma yazarak iletişim kuruyorum. Akıllı cihazları çok iyi kullanıyorum. İlkokulda ellerim daha güçlüydü ve derslerde notlarımı kendim tutardım ama şimdi gölge öğretmenim ile bunu yapmaktayım, ablam benimle okula geliyor ve derslerde not almama yardımcı oluyordu.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi için de sınava girdim ve kendim bunu başardım, sınavı geçtim. Benim bu sınavı kazanmam elde ettiğim başarımın tesadüf olmadığını gösterdi, kendimi ispatladım.

“Sınav dönemlerini her zaman sevmişimdir”

Yenidüzen: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi sınavına nasıl hazırlandın?

Talya Başkurt: Açıkçası sınava son 1.5 ayda hazırlanabildim çünkü Şubat ayında İstanbul’da skolyoz ameliyatı olmuştum. Bir ay İstanbul’da kaldık. Doktorum Kıbrıs’a döndükten sonra normal yaşantıma dönmemi, okuluma gitmemi önermişti. Annem ve babamla 26 Şubat’ta Kıbrıs’a döndük, okula başladım, hemen ardından pandemi oldu ve okullar kapandı. Uzun süre oturmak durumunda kaldığımda ağrılarım oluyor ama ailem bana hep destek oldu, zaman zaman yatıp vücudumu dinlendirdim ve sonra yeniden çalıştım. Da Vinci Dershanesi bana örnek soruları verdi, onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yoğun bir tempoda çalıştım ve kazandım. Aslında sınav dönemlerini her zaman sevmişimdir. Ev ortamında dinlenme fırsatım olduğundan çok verimli şekilde çalışabildim.

Yenidüzen: Sence başarının sırrı ne?

Talya Başkurt: Başarı önce hayal etmek, sonra istemek ve daha sonra da çalışarak başarmaktır.

“Adrenalini yükselten aktivitelerden hoşlanırım”

Yenidüzen: 14 yaşında bir genç olarak okul dışında neler yapmaktan hoşlanırsın? Talya Talya Başkurt: Televizyon izlemekten, kitap okumaktan, telefonda birşeyler izlemekten, araştırmaktan, müzik dinlemekten çok hoşlanıyorum. Şiir yazmayı da çok severim, sanırım bu yönüm anneme çekmiş. Annemle birlikte yazdığımı şiirler de var. İkimizin şiirlerini “talia_vedia_1 Bir Dünya Şiir” instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda şiirlerimizi bir araya getirip kitap olarak bastırmayı ve gelirini de yardım amaçlı bir yere bağışlamayı istiyoruz.

Seyahat etmeyi, değişik yerleri görmeyi de çok severim. Bir yere gitmeden önce mutlaka internetten araştırırım, çok farklı yerleri bulurum. Adrenalini yükselten aktivitelerden hoşlanırım, lunaparklarda, tema parklarda bu tür aletlere mutlaka binerim. Aslında herşeyi yapmak istiyorum ve yapıyorum, ailemin de desteğiyle...

“İnşallah yürürüm, bunun olabileceğine inanıyorum”

Yenidüzen: İleriye dönük planların, hayallerin nelerdir?

Talya Başkurt: İnşallah yürürüm, bunun olabileceğine inanıyorum çünkü teknoloji de, tıp da ilerliyor. Şu anda tekerlekli sandalye kullanıyorum ve ayrıca ayakta durup yürümemi sağlayan bir de özel cihazım var.

Yurtdışında iç mimarlık okumak istiyorum. Benimle aynı yaşta olan yeğenim de mimar olmak istiyor, birlikte çalışmak istiyoruz, şimdiden ofisimizin adını bile düşünmeye başladık.

“Bence bilinçsizlik yüzünden engel oluyorlar”

Yenidüzen: Toplumun engellilere bakışını, bu konudaki bilinç düzeyini nasıl görüyorsun?

Talya Başkurt: Toplumumuz maalesef bu konuda bilinçsiz, devletimiz bu konuda halkı bilinçlendirmeli. Eğitim çok önemli, hem okulda hem de ailede. Kimsenin bize bilerek engel olduğunu düşünmüyorum, bence bilinçsizlik yüzünden engel oluyorlar. Herkes aynı duyarlılıkta değil. Devlet engellilerle ile ilgili yeni projeler hazırlayıp hayatımızı daha da kolaylaştırmalı. Engelliler toplumun bir parçasıdır ve herkesin sahip olduğu haklara sahiptir, sahip olmalıdır.

“Eğitim hepimizin hakkı”

Yenidüzen: Mimari anlamda ne tür sorunlarla karşılaşıyorsun?

Talya Başkurt: Basamaklı mekanlarda, özellikle rampası olmayan yerlerde ve asansörsüz mekanlarda çok zorlanıyorum. Hemen hemen hiçbir kamu kurumu ve okul engelli dostu değil. Benim okulum, Bayraktar Ortaokulu’nun binası yeni bir bina ve okulun pek çok yerine engellilerin ulaşması mümkün. Eksiklikler de, Okul Aile Birliği ve okul idaresinin hassasiyeti ve çabalarıyla tamamlandı.

Eğitim hepimizin hakkı, engelli çocukların da okula gitme hakkı olduğu unutulmamalı ve özellikle okullarda eksiklikler tamamlanmalı. Bazı çocukların ailelerinde engelliler olabilir, onların da çocuklarının okuluna gidebilmesi lazım.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin de, diğer pek çok okula kıyasla, engelli bireylere uygun bir binası var. Sınavda başarılı olduğum ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ne gideceğim için çok heyecanlı ve mutluyum.

“Azim ve çalışma, başarıyı ve mutluluğu getirir”

Yenidüzen: Engelli bireylere, gençlere ve onların ailelerine ne söylemek istersin?

Talya Başkurt: Engelli bireyler görünür olmalı, topluma karışmalı. Bu noktada ailelerin desteği çok önemli. Azim ve çalışma, başarıyı ve mutluluğu getirir. Ben istediğim herşeyi denerim ve yaparım. İstemekten, denemekten korkmayın.

Talya’nın öğretmenine yazdığı şiir:

En derin duygularla

Kalbimdesin öğretmenim

Sesinle yüzüm güler

Görmesem hep özlerim

Mesleğine tutkulusun

Bize hep örnek oldun

Dinlemeye doyamam

Tarihi senden hocam

İyi kalbinle,

Bize olan sevginle

Sımsıcak gülüşünle

Sevgin her an bizimle

Ne kadar istesek de

Yollar ayrılır vakit gelince

Yüreğime yazıldın öğretmenim

Nereye gidersem, hep kalbimdesin

En güzel anılarımda

İyilik ve doğrulukta

Sen benim örneğimsin

Her zaman kalbimdesin



Doğuştan spastik engelli olan 14 yaşındaki Talya Başkurt, Bayraktar Ortaokulu’ndan 9.97 ortalama ile okul birincisi olarak mezun oldu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi sınavına 1.5 ayda hazırlandı ve kazandı.



Talya Başkurt adrenalini yükselten aktivitelerden hoşlanıyor...



Talya Başkurt, ailesinin her zaman engelleri aşmasında kendisine yardım ettiğini söyleyerek, ailenin desteğinin önemine vurgu yaptı.



Talya Başkurt, “İnşallah yürürüm, bunun olabileceğine inanıyorum çünkü teknoloji de, tıp da ilerliyor. Şu anda tekerlekli sandalye kullanıyorum ve ayrıca ayakta durup yürümemi sağlayan bir de özel cihazım var” dedi.