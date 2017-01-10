‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’

Levent ÖZDAĞ

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi. Lefkoşa’da ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’nda yer alan mitinge yüzlerce kişi katıldı. Etkinliğe destek veren yaklaşık 130 örgüt tarafından imzalanan basın bildirisi okundu. Etkinlikte “Kıbrıs'ta barış engellenemez”, “Barış Hemen Şimdi” sloganları atıldı. Mitinge Umut Albayrak ve Koulis Theodorou barış şarkıları ile renk kattı. Yaşar Ersoy, Kıbrıslı şair Fikret Demirağ’ın şiirlerini okuyarak barış istencine bir kez daha vurgu yaptı.

“Çözüm ve yeniden birleşme perspektifinin sesini yükseltiyoruz”

Eylemde okunan basın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs'ın yüreği bu akşam burada çarpıyor. 130 sendikal, gençlik ve kadın örgütlerin ve platformların, adanın tüm toplumlarından kuruluşların, bütün insanların Kıbrıs'ın yüreği burada bulunuyor.

Bölünmenin sonlanması için ara bölgeyi mücadele alanına çevirerek, ortak mücadele pek çok kez bir araya geldik. Yurdumuzun yeniden birleşmesi için ortak istek ve irademizi dile getirerek, sesimizi Mont Pelerin'e New York'a kadar duyurduk.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar biz yine buradayız! Kıbrıs'ın tüm evlatları hep birlikte buradayız. Bu kritik saatte, hep birlikte çözüm ve yeniden birleşme perspektifinin sesini yükseltiyoruz.

Çözüm için, iki liderin çabalarına desteğimizi belirtmek için buradayız. Çözüm çabasına odaklanarak ve bağlı kalarak, Kıbrıslı Türk ve Rumların, tüm Kıbrıs halkının umut ve beklentilerine yanıt verecek bir anlaşmaya varması çağrısında hep beraber bulunuyoruz.

Aramızdaki bölünmeyi ortadan kaldıracak, herkes için güvenlik koşullarını yaratacak bir çözüme ulaşma çağrısında bulunuyoruz.

“Geçmişin şiddetini nihai olarak gömmenin zamanıdır” demek için buradayız. Yurdumuzun yeniden birleşmesi için mücadele eden hepimizin, sürecin olumlu sonuca ulaşmasını talep ettiğimiz için buradayız.

Ortak devletimizin başlangıcındaki zor adımları desteklemek için birlik içinde mücadele edecek olanlar bizleriz. Bu akşam barış için Türkçe ve Yunanca şarkılar söyleyeceğiz, şiirler okuyacağız.

Barış ve yeniden birleşme engellenemez.”