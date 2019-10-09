​​​​​​​ Başak Ekenoğlu: sevgisizleşen bir Dünya’da yaşıyoruz

(Siyaset Bilimci/ Sosyolog. Şu anda Mülteci Hakları Derneği – COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi Savunuculuk Sorumlusu olarak çalışmaktayım)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Umut

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kısa bir aradan sonra sivil toplumda çalışmaya geri döndüğüm için mutluyum ancak şimdi yaptığım işi yapmasaydım muhtemelen Dünyanın farklı yerlerini, kültürlerini keşfederek hayatımı kazanabileceğim bir işte çalışabilirdim :)

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda ev taşıma ve insan ticaretine karşı ortak mücadele alanı oluşturmak

Kayıtsız kalamadığım şey… Olaylar karşısında sessiz kalmak

En büyük pişmanlığım… Yurtdışında daha fazla yaşayabilirdim, sanırım Kıbrıs’a çok erken geri dönüş yapmış olmak

En büyük sevincim… Sevdiklerimle bir arada olabilmek

Hayatımın dönüm noktası… Amsterdam’da yaşadığım 1 yıl

Beni en çok etkileyen yazar… Nazım Hikmet

Başucumdaki kitap… Başucu kitabı diyebileceğim bir kitap yok ancak şu sıralar Zülfü Livaneli ‘nin Serenad kitabını okuduğum için başucumda o duruyor.

En keyif aldığım müzik… Güzel bir şarap eşliğinde Caz müzik olabilir

En son izlediğim film… Hindistan’dan geçek bir hayat öyküsü olan Lion filmi

Kendim için son aldığım şey… Saç köpüğü

Dolabımdaki en gereksiz şey… Alışveriş yaparken bazen kendimi kaybedebiliyorum o nedenle dolabımda hiç kullanmadığım eşyalar olabiliyor

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Üzerine kafa yorulmuş ve güzel paketlenmiş herhangi bir şey veya beklenmedik güzel bir sürpriz

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla kontrolcü bir insanım, bazen benim kontrolümde olmayan ve olamayacak olan olaylar beni çok fazla etkiliyor; sanırım mümkün olsa bu özelliğimi değiştirmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik… Kararlılık

Olmasa da olur… Kıbrıs sorunu

Olmazsa olmaz… Kahve ve tatlı

En iyi yaptığım yemek… Yemek değil de tatlı yapmayı daha çok seviyorum, yaban mersinli ve çikolatalı muffin konusunda iddialıyım :)

Hayalimdeki dünya… Günden güne birbirimize ve çevremize karşı çok tahammülsüzleştiğimiz, sevgisizleştiğimiz ve saygısızlaştığımız bir Dünya’da yaşıyoruz. Hayalimdeki Dünya kesinlikle bu değil…

Aşk benim için… Paylaşmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Frida Kahlo’nun dünyasını çok merak ediyorum

Görmek istediğim yer… Kuzey ışıkları… Güney Amerika da görmek istediğim yerler arasında öncelikli sırada

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu

Son olarak söylemek istediklerim… Kendime ve sizlere küçük bir not: daha fazla sev, daha çok gül, değişimden korkma, daha çok yolculuk yap, yeni şeyler dene, yeni insanlar tanı ve asla mücadeleden vazgeçme….