Başak Ekenoğlu: sevgisizleşen bir Dünya’da yaşıyoruz
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Siyaset Bilimci/ Sosyolog. Şu anda Mülteci Hakları Derneği – COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi Savunuculuk Sorumlusu olarak çalışmaktayım)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Umut
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kısa bir aradan sonra sivil toplumda çalışmaya geri döndüğüm için mutluyum ancak şimdi yaptığım işi yapmasaydım muhtemelen Dünyanın farklı yerlerini, kültürlerini keşfederek hayatımı kazanabileceğim bir işte çalışabilirdim :)
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda ev taşıma ve insan ticaretine karşı ortak mücadele alanı oluşturmak
Kayıtsız kalamadığım şey… Olaylar karşısında sessiz kalmak
En büyük pişmanlığım… Yurtdışında daha fazla yaşayabilirdim, sanırım Kıbrıs’a çok erken geri dönüş yapmış olmak
En büyük sevincim… Sevdiklerimle bir arada olabilmek
Hayatımın dönüm noktası… Amsterdam’da yaşadığım 1 yıl
Beni en çok etkileyen yazar… Nazım Hikmet
Başucumdaki kitap… Başucu kitabı diyebileceğim bir kitap yok ancak şu sıralar Zülfü Livaneli ‘nin Serenad kitabını okuduğum için başucumda o duruyor.
En keyif aldığım müzik… Güzel bir şarap eşliğinde Caz müzik olabilir
En son izlediğim film… Hindistan’dan geçek bir hayat öyküsü olan Lion filmi
Kendim için son aldığım şey… Saç köpüğü
Dolabımdaki en gereksiz şey… Alışveriş yaparken bazen kendimi kaybedebiliyorum o nedenle dolabımda hiç kullanmadığım eşyalar olabiliyor
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Üzerine kafa yorulmuş ve güzel paketlenmiş herhangi bir şey veya beklenmedik güzel bir sürpriz
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla kontrolcü bir insanım, bazen benim kontrolümde olmayan ve olamayacak olan olaylar beni çok fazla etkiliyor; sanırım mümkün olsa bu özelliğimi değiştirmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik… Kararlılık
Olmasa da olur… Kıbrıs sorunu
Olmazsa olmaz… Kahve ve tatlı
En iyi yaptığım yemek… Yemek değil de tatlı yapmayı daha çok seviyorum, yaban mersinli ve çikolatalı muffin konusunda iddialıyım :)
Hayalimdeki dünya… Günden güne birbirimize ve çevremize karşı çok tahammülsüzleştiğimiz, sevgisizleştiğimiz ve saygısızlaştığımız bir Dünya’da yaşıyoruz. Hayalimdeki Dünya kesinlikle bu değil…
Aşk benim için… Paylaşmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Frida Kahlo’nun dünyasını çok merak ediyorum
Görmek istediğim yer… Kuzey ışıkları… Güney Amerika da görmek istediğim yerler arasında öncelikli sırada
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu
Son olarak söylemek istediklerim… Kendime ve sizlere küçük bir not: daha fazla sev, daha çok gül, değişimden korkma, daha çok yolculuk yap, yeni şeyler dene, yeni insanlar tanı ve asla mücadeleden vazgeçme….