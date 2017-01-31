Lefkoşa’nın çiçeği burnunda eğlence mekanı Barricade Lounge & Bar surlar içinin nabzını tutmaya devam ediyor. Sevilen mekanın rutin programları çerçevesinde her hafta Cuma gecesi Acoustic 4, Cumartesi geceleri ise eğlence severlerin yakından tanıdığı Rast dinleyicilerine eğlence ziyafeti sunuyor.

Uzun yıllardır adamızın sahnelerinin değişilmez ismi haline gelen Rast, Barricade’in otantik atmosferinde en güzel şarkılarını seslendirirken Cumartesi gecelerini renklendirmeye gelen misafirlerini de eğlendirdi. İkramların da yapıldığı gecede misafirlerin geceyi sosyal medya hesaplarından ölümsüzleştirmesi dikkat çekti.

