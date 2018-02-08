Barolar Birliği: Mücadele edeceğiz

Hukuka darbe ve yargının bağımsızlığına gölge düşürülmeye çalışıldığını belirten Kıbrıs Türk Barolar Birliği, mahkemeler önünde basın açıklaması yaparak bu tür olayları şiddetle kınadı…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Lefkoşa’da mahkemeler önünde toplanarak son günlerde yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, son günlerde yaşananların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti…

Bedevi, “Hukuka darbe, yargı bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışıldığını tespit ettik şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, demokrasi ve insan haklarına saygının peşini bırakmayacaklarını ve savunmaya devam edeceklerini belirten Bedevi, son günlerde yaşanan olayları eleştirdi…

Mahkemede bir kadın avukata yapılanların hoş olmadığını ve bunun, ana hususların birer parçasını teşkil ettiğini belirten Bedevi, mücadelelerinin sadece münferit olaylarla ilgili olmadığını söyledi…

Bedevi, “Ülkede ayrıştırıcılığı ve şiddeti körükleyenlerin yol açtıkları vahim neticelerden ders çıkarıp toplumdan özür dileyecekleri yerde olayı yargıçlara tehdit, avukatlara hakaret savurmaya cüret etme nokrasına kadar taşıma yönündedirler.Toplumumuzun demokrasi ve hoşgörüyle şekillenmiş kültürüne kurumlarına ve mensuplara yönelik bu saldırılara sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi…

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ülkedeki son kale diye nitelendirdikleri bağımsız ve tarafsız yargının korunması ve idame ettirilmesi için hukukçular olarak hiçbir şeyden korkmadıklarını ve mücadele edeceklerini vurguladı…