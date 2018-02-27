Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı

Hasan Esendağlı bugün yapılan Barolar Birliği seçiminde başkan seçildi. Hasan Esendağlı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin en önemli mesleki topluluklarından birini oluşturan avukatlar, bugün çok büyük bir desteği ve ayni zamanda çok büyük bir sorumluluğu bana verdi. Başkanlığına seçildiğim Barolar Birliği’nin, yeni dönemde mesleğimiz, yargı ve toplumumuz için tüm seçilmiş arkadaşlarım ve meslektaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.”