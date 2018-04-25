Baro sınavı sonuçları açıklandı

Avukatlar Yasası Tahtında 5. Madde gereğince yapılan baro sınav sonuçları 19 Nisan tarihli Resmi Gazete’de ilan edildi.

Açıklamada, 7 kişinin adı ‘(Tamamlandı) Geçti’ listesinde, 30 kişinin de ‘Şartlı Geçti’ listesinde yer aldı.

Baro Sınavı Neticeleri İlanı:

1. Bahire Özselmanoğlu (Tamamlandı) Geçti

2. Medine Altıner (Tamamlandı) Geçti

3. Eyüp Sabih Benzetsel (Tamamlandı) Geçti

4. Buket Atılkan (Tamamlandı) Geçti

5. Talat Tanca (Tamamlandı) Geçti

6. Ülkü Canbaz Yılmaz (Tamamlandı) Geçti

7. Eren Özbalkan (Tamamlandı) Geçti

8. Sedef Apakgün (1.Aile Yasası) Şartlı Geçti

9. Cansu Lefkonuklu (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

10. Halide Sadrazam (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

11. Cansu Nafiya Nazlı (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

12. Emre Üngüder (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

13. Nursibel Apaydın (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

14. İzem Çağlan (1.Ceza Yasası) Şartlı geçti

15. Emine Uzuner (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

16. Alpan Uz (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

17. Sevim Kurt (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

18. Buse Liman (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti

19. Tula Şemi (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti

20. Duyal Arşanlar (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti

21. Hüseyin Baflı (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti

22. Volkan Kırkalı (1.Ceza Yasası, 2.Aile Yasası) Şartlı Geçti

23. Gökçe Güçveren (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası) Şartlı Geçti

24. Burak Karip (1.Ceza Yasası, 2.Aile Yasası) Şartlı Geçti

25. Deniz Avkıran (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası) Şartlı Geçti

26. Şölen Külahçı (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti

27. Fuat Olgan (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti

28. Alpar Ulual (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti

29. Ertuğrul Başaran (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti

30. Mevlidiye Atagül (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti

31. Dilem Akçaba (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti

32. Şerife Vurak (1.Ceza Yasası, 2. Haksız Filler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti

33. Ülkü Avcı (1.Ceza ve Hukuk Yargı Usulü Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti

34. Şehriban Tanışman (Ceza Yasası, Ceza ve Hukuk Yargı Usulü Yasası, Şahadet Yasası) Şartlı Geçti

35. Kıvanç Niyazi Manyera (Ceza Yasası, Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar, Aile Yasası) Şartlı Geçti

36. Cemil Soykök (Ceza Yasası,Taşınmaz Mallarla ilgili Yasalar, Aile Yasası) Şartlı Geçti

37. Şerife Borucu (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti