Baro sınavı sonuçları açıklandı
Resmi Gazete’de yayınlanan sonuçlara göre 7 kişinin adı ‘(Tamamlandı) Geçti’ listesinde, 30 kişinin de ‘Şartlı Geçti’ listesinde yer aldı
Avukatlar Yasası Tahtında 5. Madde gereğince yapılan baro sınav sonuçları 19 Nisan tarihli Resmi Gazete’de ilan edildi.
Açıklamada, 7 kişinin adı ‘(Tamamlandı) Geçti’ listesinde, 30 kişinin de ‘Şartlı Geçti’ listesinde yer aldı.
Baro Sınavı Neticeleri İlanı:
1. Bahire Özselmanoğlu (Tamamlandı) Geçti
2. Medine Altıner (Tamamlandı) Geçti
3. Eyüp Sabih Benzetsel (Tamamlandı) Geçti
4. Buket Atılkan (Tamamlandı) Geçti
5. Talat Tanca (Tamamlandı) Geçti
6. Ülkü Canbaz Yılmaz (Tamamlandı) Geçti
7. Eren Özbalkan (Tamamlandı) Geçti
8. Sedef Apakgün (1.Aile Yasası) Şartlı Geçti
9. Cansu Lefkonuklu (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
10. Halide Sadrazam (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
11. Cansu Nafiya Nazlı (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
12. Emre Üngüder (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
13. Nursibel Apaydın (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
14. İzem Çağlan (1.Ceza Yasası) Şartlı geçti
15. Emine Uzuner (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
16. Alpan Uz (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
17. Sevim Kurt (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
18. Buse Liman (1.Ceza Yasası) Şartlı Geçti
19. Tula Şemi (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti
20. Duyal Arşanlar (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti
21. Hüseyin Baflı (1.Akitler Yasası) Şartlı Geçti
22. Volkan Kırkalı (1.Ceza Yasası, 2.Aile Yasası) Şartlı Geçti
23. Gökçe Güçveren (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası) Şartlı Geçti
24. Burak Karip (1.Ceza Yasası, 2.Aile Yasası) Şartlı Geçti
25. Deniz Avkıran (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası) Şartlı Geçti
26. Şölen Külahçı (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti
27. Fuat Olgan (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti
28. Alpar Ulual (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti
29. Ertuğrul Başaran (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti
30. Mevlidiye Atagül (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti
31. Dilem Akçaba (1.Ceza Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti
32. Şerife Vurak (1.Ceza Yasası, 2. Haksız Filler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti
33. Ülkü Avcı (1.Ceza ve Hukuk Yargı Usulü Yasası, 2.Akitler Yasası, 3.Şirketler Yasası) Şartlı Geçti
34. Şehriban Tanışman (Ceza Yasası, Ceza ve Hukuk Yargı Usulü Yasası, Şahadet Yasası) Şartlı Geçti
35. Kıvanç Niyazi Manyera (Ceza Yasası, Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar, Aile Yasası) Şartlı Geçti
36. Cemil Soykök (Ceza Yasası,Taşınmaz Mallarla ilgili Yasalar, Aile Yasası) Şartlı Geçti
37. Şerife Borucu (1.Ceza Yasası, 2.Şirketler Yasası, 3.Aile Yasası) Şartlı Geçti