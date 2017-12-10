Bariyerlere çarptı, ucuz kurtuldu!
Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu.
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YENİDÜZEN
Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu. Dün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru seyreden PP 188 plakalı araç sürücüsü Pınar Başer (K-33), Alayköy yakınlarında yönetimindeki salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarparak yola ters istikamette durabildi. Kaza sonucu araçta ciddi boyutta hasar meydana gelirken, araç sürücüsü kazayı yara alamdan atlattı.
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Etiketler : trafik kazası
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