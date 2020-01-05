Bariyer çakma çalışmaları sürüyor
Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa - Mağusa bölünmüş yolu üzerinde başlatılan bariyer çakma çalışmaları devam ediyor.
A+A-
Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa - Mağusa bölünmüş yolu üzerinde başlatılan bariyer çakma çalışmaları devam ediyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik uyarı işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Açıklamada, “Karayolları Dairemiz hazır olan projeleri çerçevesinde kaynak ulaştırıldıkça trafik güvenlik ve yol bakım tamir çalışmaları devam edecektir” denildi.
Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler : yol, bariyer, karayolları, bayındırlık ulaştırma
Önceki ve Sonraki Haberler