BARIŞSEVERLERE BİBER GAZI

Kıbrıslı barışseverlerin, Ledra ve Lokmacı barikatında 4 geçiş noktasının kapatılmasıyla ilgili yaptığı eylemde Rum polisi tarafından biber gazı olduğuna inanılan kimyasal kullandı, birçok eylemci rahatsızlandı.

Eylem sırasında özellikle Kıbrıslı Türk eylemcilerin çekilen bariyerleri zorlamasıyla patlak veren olaylarda polis hem cop kullandı hem de biber gazı ya da göz yaşartıcı sıvı olduğuna inanılan bir maddeyi kalabalığın üzerine sıktı.

Bu sırada aralarında gazeteciler, aktivistler ve milletvekillerinin de olduğu grupta rahatsızlananlar oldu.

Biber gazından etkilenenlere ilk müdahaleyi CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli yaptı. İncirli rahatsızlanan eylemcileri öncelik sırasına göre ambulanslara yerleştirdi.

Eylem sonrasında 15-20 kişinin kimyasal sıvıdan etkilendiği 10 eylemcin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Söz konusu maddenin kullanılması birçok kesin tarafından kınandı.

