Gönyeli’de 31 Ekim’de Gülbahar Çıkrıkçı’yı defalarca bıçaklayarak öldürmekten aranan Fatih Çıkrıkçı yakalandı. Zanlı Çıkrıkçı bugün “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca sokup, öldürdüğünü belirtti.

Gürler, zanlının dün saklandığı yerde bulunup, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Gürler, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Fatih Çıkrıkçı, avukatı olmadığını ve bir şey söylemek istemediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı polis ekipleri tarafından cinayetin işlendiği bölgeye götürülerek "canlandırma" yapıldı. Zanlının polislere cinayetin ayrıntılarını anlattığı belirtiliyor.

Çıkrıkçı'nın olay günü cep telefonunu attığı yer.

Çıkrıkçı'nın Gülbahar Ulutan'ın çalıştığı evi gözetlediği parkta da canlandırma yapıldı.

Cinayet zanlısı Çıkrıkçı'nın bir süre burada saklandığı düşünülüyor.

Didem MENTEŞ

Gönyeli’de 31 Ekim’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan’ı bıçaklayarak öldüren ‘eski sevgili’ Fatih Çıkrıkçı'nın arama çalışmaları sonuç verdi. Bir haftadır takip ettiği Gülbahar Ulutan’ı önceki gün temizlik yapmaya gittiği evde darp edip ardından 13 yerinden bıçaklayan Çıkrıkçı, iki gün sonra Alayköy'de tespit edildi.

Katil zanlısının fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdürmüştü.

Çıkrıkçı’nın gidebileceği her noktaya bakılırken, dün toprağa verilen Gülbahar Ulutan’ın cenaze töreninde 4 sivil polis gözetim yapmıştı.

Katil zanlısının yeni fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdürmüştü. Zanlı bugün yakalandı

Bu arada cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan, dün Lefkoşa’da toprağa verildi. Cenaze törenini 4 sivil polisin de izlediği görüldü. Polisler, cenazenin sonuna kadar etrafı gözetleyerek ailenin dağılmasıyla törenden ayrıldı.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği Görkem Münüroğlu’na ait evde öldürülmüştü. Olayın ardından Ulutan’ın ‘eski sevgilisi’ katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı koşarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis zanlının fotoğrafını yayınlayarak, katil zanlısı olarak ilan ettiği Çıkrıkçı’yı görenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istemişti.

Bölge sakinleri, cinayet öncesinde ‘imdat’ diye çığlık duyduklarını ardından da evin arka kısmından kaçan bir erkek şahıs gördüklerini anlatmıştı. Cinayete kurban giden kadının önce darp edildiği ardından da bıçaklanarak, öldürüldüğü belirtilmişti. Görgü tanıkları bahçe duvarından atlayarak, olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu aktarmıştı..