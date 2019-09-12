“Barışın önemini yüreklerimizde hissettik”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Silahsız bir yurt silahsız bir dünya hedefinden şaşmadan’ barış için çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

İncirli açıklamasında, can kaybı olmamasını ‘en büyük tesellimiz’ olarak nitelendirirken, ülkeyi daha yaşanılır kılmak için, barış için çalışmanın öneminin bir kez daha yüreklerde hissedildiğini kaydetti.

İncirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzgünüm. Dün gece meydana gelen patlamalar ve yangından ötürü Acapulco Otel çalışanları ve konuklarına, askeri birliklere, tüm bölge halkına geçmiş olsun. Yangının söndürülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bu zor durumda çalışanlara teşekkürler. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bin bir emekle yaratılan güzellikleri korumak, ülkemizi daha yaşanılır kılmak için barış için çalışmanın önemini bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Silahsız bir yurt silahsız bir dünya hedefinden şaşmadan, asla rehavete kapılmadan barış için çalışmalıyız”