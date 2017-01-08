Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinin Cenevre'ye taşındığı bugün, başkent Lefkoşa'daki tarihi Bandabuliya çarşısında, müzakerelere destek amacıyla iki toplumlu barış etkinliği düzenlendi.

Kıbrıslılar, Birleşik Federal Kıbrıs'a evrensel bir etkinlikle selam gönderdi.

Yenidüzen, Politis, Kanal Sim ve Paratiro işbirliğiyle organize edilen "Barış İçin Geri Sayım" adlı etkinlikte Osman Cankoy ve Grup Okyanus ile George Kalopedis ve orkestrası konser verdi.

Etkinlikte konuşan Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Politis Editörü Marilena Evangelou, Kıbrıs'ta barışı isteyen ve özleyen yüreklerin biraraya geldiğini belirterek Cenevre müzakerelerinden olumlu sonuç alınması dileğinde bulundu.

"Barış burada, bizlerin yüreklerinde, ellerinde, içimizde, umarız çözüm de masada olur" denen konuşmada, bu ortak çabanın Kıbrıs'ta sonuç alınıncaya kadar süreceği belirtildi.

Adanın her iki yanından etkinliğe katılanlara çeşitli yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

Ortak etkinliğin ardından Lokmacı ve Ledra barikatlarında "kontrol noktaları istemiyoruz" mesajı verildi.