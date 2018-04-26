'Barış'a adım atacaklar

Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma ve kalıcı barışı sağlama adına Güney ve Kuzey Kore liderleri yarın bir araya geliyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yarın Kore Yarımadası'nı ayıran sınırı geçerek, tarafsız bölgenin Güney Kore kısmına ayak basan ülkenin ilk lideri olmaya hazırlanıyor.



BBC’nin haberine göre, tarihi görüşmelerde, ana gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması olacak. Görüşmelerde, iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması da gündeme gelecek.



1950-1953 Kore Savaşı'nın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmamıştı.



On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.



Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası balistik füze denemelerini askıya aldığını açıklamıştı.



TARİHİ BULUŞMA NASIL GERÇEKLEŞECEK?



Kim Jong-un, karayoluyla sınırı geçerek, askerden arındırılmış bölgede Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yerel saatle 09.30'da (T.S.İ 02.30) bir araya gelecek.



Güney Kore cumhurbaşkanlığı özel kalemi Im Jong-seok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zirve en çok nükleer silahlardan arınmaya ve kalıcı barışa ulaşmaya odaklanacak" dedi.



Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim'i sınırda karşılayacak.



Güney Kore şeref kıtası iki lidere askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi'ne kadar eşlik edecek.



Moon ve Kim arasındaki resmi görüşmeler Barış Evi'nde yerel saatle 10.30'da (T.S.İ 12.30) başlayacak.



İki lider ilk oturumdan sonra öğle yemeği için ayrılacak, Kuzey Kore delegasyonu sınırın kuzey tarafında geçecek.



AĞAÇ DİKİLECEK



Öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan törende, Moon ve Kim barışın ve refahın sembolü olarak iki ülkeden getirilecek olan su ve toprakla çam ağacı dikecek. Daha sonra yeniden görüşmelere geçilecek.



Görüşmelerin ardındansa bir anlaşma imzalanarak, ortak açıklama yapılması bekleniyor.



Kim'e, ülkeyi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden kardeşi Kim Yo Jong'un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın da bulunduğu 9 kişilik bir delegasyon eşlik edecek.



Güney kore'nin 7 kişilik delegasyonunda ise savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alacak.

"KORELER ARASI ZİRVE NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYI TEYİT EDECEK"



Anadolu Ajansı’nın Güney Kore haber ajansı Yonhap’a dayandırdığı habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında yapılacak zirvenin Kuzey'in nükleer silahlanma konusunda verdiği sözlerin resmi olarak teyit edilmesine olanak sağlayacağını belirtti.



Zirvenin gündemine dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kang, "Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki zirvenin nükleer silahsızlanma konusunun açıkça tartışılacağı ve Kuzey Kore'nin (bu konudaki taahhüdüne) bağlılığını teyit edeceği bir zemin olmasını bekliyoruz." dedi.



Zirvenin ana gündeminin nükleer silahsızlanma ve barışın tesis edilmesine yönelik adımlar olacağını vurgulayan Kang, askeri gerilimlerin azaltılması ile insani ilişkilerin ve Koreler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de masada olacağını ifade etti.



Koreler arası zirvenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çalışmaları için başlangıç noktası ve ardından yapılacak ABD-Kuzey Kore zirvesi için de hazırlık olacağını kaydeden Kang, "İki Kore'nin mevcut ateşkes rejiminin istikrarsızlığına son verecek kalıcı bir barış düzenin nasıl kurulacağı konusunda anlayış birliğine varmasını umuyoruz. Barışın tesis edilmesi Kore Yarımadası'nda olası askeri çatışmaları önlemesinin yanında karşılıklı refahın artırılmasına yönelik ekonomik iş birliğine olanak sağlayacak" diye konuştu.



"ART ARDA YENİ ZİRVELER OLABİLİR"



Öte yandan Bakan Kang, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında art arda ilave zirveler yapılabileceğine dair "bazı iyimser işaretler olduğunu" ve bu görüşmelerin ardından üçlü bir zirvenin gündeme gelebileceğini kaydetti.



Kang, zirvenin başarısız olma ihtimaline ilişkin soruya verdiği yanıtta, Kuzey Kore liderinin mevcut uluslararası yaptırım koşulları altında ekonomik kalkınma konusunda yol alamayacaklarının farkında olduğunu umduğunu belirterek "(Tarafların) müzakere masasına bunun bilincinde olarak oturmaları halinde daha fazla konuda uzlaşma sağlanabilir." ifadelerini kullandı.