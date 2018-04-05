Barış Yürüyüşü tamamladı

Birleşik Kıbrıs için kuzeyden güneye yolculuğa çıkan Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges Barış Yürüyüşü'nü tamamladı. Zafer Burnu'dan başlayarak 16 gün boyunca 420 kilometre yol yürüyen Adal ve Georges akşam üstü Baf'taki Afrodit kayalıklarına başarıyla ulaştı. Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yürüyen ikiliyi aileleri de adım adım takip ederken, yürüyüş boyunca barış dileğinde bulunuldu. Afrodit Kayalıklarına ulaşan Adal ve Stavros yürüşü tamamlaması ardından denize girerek birbirlerine sarılıp kutlama yaptılar.