"BARIŞ VE HUZUR İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Girne’de Türk Mahallesi, ARUCAD Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Derneği’ni ziyaret etti. Erhürman ayrıca Girne Limanı’ndaki esnafla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Gezilerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin vizyonunu yurttaşlarla paylaşan Erhürman, gerek Kıbrıs’ta gerekse Ortadoğu’da barış ve huzuru sağlamak için silkinip harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı herkesin endişe içerisinde olduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs adasına çok yakın bölgelerde savaşlar yaşandığını, ada etrafında çıkan hidrokarbona herkesin sevinmesi gerekirken, bu kaotik ortamdan dolayı bunun ada halklarına endişe verdiğini dile getirdi.