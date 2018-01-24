“Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” 26 Ocak Cuma 17:00’de
Sendikal Platform, Cuma günü düzenlenecek “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” kapsamında sendikalar, örgütler ve siyasi partilerle KTÖS Lokali’nde toplantı gerçekleştirdi.
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Sendikal Platform, Cuma günü düzenlenecek “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” kapsamında sendikalar, örgütler ve siyasi partilerle KTÖS Lokali’nde toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonuçlarının yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) basın toplantısıyla açıklanacağı kaydedildi. Öte yandan 26 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”nün saatinin 15:30’dan 17:00’ye alındığı bildirildi.
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