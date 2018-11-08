Barış süreci Mağusa’da tartışılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, 13 Kasım Salı günü Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde, "Değişen Bölgesel Dengeler Işığında Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Barış Süreci" konulu konferans düzenleyecek. Prof. Dr. Ahmet Sözen’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmeler ve çözüm önerileri ele alınacak.