"Barış, savaşla olmaz..."

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’nin; “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, Suriye hükümeti ile masaya oturması ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermesi gerektiğini” kaydetti.

Elcil, “Savaşı ve acıları yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak barışın savaşla olamayacağını vurgularız” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “tüm insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı, ölümlerin, acıların, göçlerin yaşanmasının temel nedeni olan savaşların hiçbir meşru gerekçesi olmadığı gibi, savaşı savunanların insanlık değerlerinden nasibini almamış caniler” olduğu görüşünü dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkımların sonunda çok zor koşullarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Atatürk’ün ortaya koyduğu “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin aksine, “savaşı meşru gösterme çabası içinde” Suriye’nin topraklarına askeri harekât düzenlediğini savunan Elcil, Türkiye’deki AKP yetkililerine eleştirilerde bulundu.