Barış Ruh’un arkasına Pandemi Hastanesi

Devrim DEMİR

‘Günlerce evlerimize kapandık, Pandemi Hastanesi neden yapılması’ sorusu nihayet karşılık buluyor.

Küresel salgın Covid-19 sürecinde en acil ihtiyaç olarak düşünülen Pandemi Hastanesi’nin Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka kısmına yapılması planlanıyor.

Proje çalışmaları sürdürülen Pandemi Hastanesi ile ilgili, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür YENİDÜZEN’e konuştu.

Çaygür: “İhaleye çıkılacak”

Pandemi Hastanesi ile ilgili bilgi veren Müsteşar Çaygür, proje çalışmalarının başladığını, kısa süre içinde ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini kaydetti. Pandemi Hastanesinin Lefkoşa’da Barış ve Ruh Hastanesinin arka kısmında bulunan boş bir araziye yapılmasının hedeflendiğini kaydeden Çaygür, “Hastane arkasında bulunan bu arazi Sağlık Bakanlığı’na aittir. Pandemi Hastanesinin buraya yapılması uygun görüldü. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz ihaleye çıkılacak” dedi.