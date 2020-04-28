Barış Ruh’ta yeniden kontrol edilecek  

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı A.İ., ayni suçları işleyerek yeniden tutuklandı.

Zanlı A.İ., 08 Nisan tarihinde Girne'de meydana gelen 'Kast Hasar, Tecavüz-i Alet Taşımak ve Rahatsızlık suçlarından tutuklanmıştı.

Zanlı, misafir olarak bulunduğu daire içerisindeki koltuk döşemelerini makas ile kesip banyo kısmındaki alçıpan tavanı eliyle yumruk atmak suretiyle kırıp hasara uğratmıştı.

Zanlı, apartmanın giriş kısmındaki malzeme deposunun giriş kapısını tekme atmak suretiyle kırıp tasarrufundaki alüminyumdan mamul sopa ile apartmanın bodrum katındaki araç park alanı içerisinde park halinde bulunan 6 arabayı kasten hasara uğratarak toplam 34 bin 400 TL hasarın meydana gelmesine sebep olmuştu.

A.İ., işlediği yeni suçlarla tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Akli dengesi yerinde raporu verildi, hücrede çırılçıplak kaldı…

Akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verilen ve birkaç hafta önce teminatla serbest bırakılan zanlı A.İ., hücrede çırılçıplak soyunarak sürekli bağırıp, çağırarak, sakinleşmiyor. Önceki gün yeniden benzer suçları işleyen zanlı, üç ayrı suçlamayla tutuklandı.

Serbest kaldı yine suç işledi…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan, A.İ.’nin "Kasti Hasar ve Uygunsuz tavrı hareket' ve 26.04.2020 tarihinde Girne'de sokağa çıkma yasasına aykırı hareketten tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Artan, 27.04.2020 tarihinde saat 09.40 raddelerinde serbest bırakıldıktan sonra da Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde zanlının, Girne'de sakin Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp kasten ve kanunsuz olarak ayaklarıyla vurmak suretiyle camı kırarak 1000 TL hasara uğrattıktan sonra Girne Polis Müdürlüğü’nün güney kısmındaki park alanı içerisinde bulunan polis arabalarına yumruk atarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Artan, zanlının yine 08.04.2020 tarihinde Girne'de işlemiş olduğu benzer suç olan Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşımak ve rahatsızlık suçlarından dolayı tutuklandığını anımsattı. Artan, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının yeniden Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasının talep etti.