Barış Ruh’ta tutuklu tedavi görecek

Girne’de misafir olarak bulunduğu evde eşyalara ve park halindeki bir çok araca zarar verdiği gerekçesi ile tutuklu bulunan zanlı A.İ., aleyhindeki soruşturma sürüyor. Tutukluluk süresi dolan zanlı, ek süre talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları anımsattı.

Çamlıbelli, zanlının Nijerya uyruklu olup Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık bölümü 4.sınıf öğrencisi olduğunu ve Girne'de ikamet ettiğini söyledi.

Polis, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, mahkemenin vermiş olduğu emir doğrultusunda tutuklu bulunduğu sürede Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ve tedavisinin henüz tamamlanmadığını, belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasının talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve tedavisine devam edilmesine emir verdi.