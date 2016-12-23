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Barış Ödülü Ulus Irkad ve Pavlos Pavlou’ya

Barış Ödülü Ulus Irkad ve Pavlos Pavlou’ya

Arif Hasan Anma Gecesi düzenledi

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, 12 Aralık Pazartesi günü Arif Hasan Anma Gecesi düzenledi. KTÖS’de gerçekleşen etkinlikte, Şener Elcil, Pavlos Pavlou ve  Niyazi Kızılyürek konuşmacı olarak katıldı.

Gecede, Kıbrıs’ta barış mücadelesine ve eğitime verdiği katkılardan dolayı Ulus Irkad ve Pavlos Pavlou’ya Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Barış ödülü verildi.

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