Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. "Barış, istikrar ve refah koşullarında bayramlar dileriz"
"Barış, istikrar ve refah koşullarında bayramlar dileriz"

"Barış, istikrar ve refah koşullarında bayramlar dileriz"

AKEL’in Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladığı bildirildi.

A+A-

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında; tüm Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlar için sevgi, barış ve ekonomik refah dileklerinde bulunurken, Kıbrıs’ın; adadaki tüm yasal sakinlerin, Hristiyan ve Müslümanların barış, istikrar ve refah koşullarında dini bayramlarını kutlayabilecekleri bir memleket olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler