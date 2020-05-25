"Barış, istikrar ve refah koşullarında bayramlar dileriz"
AKEL’in Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladığı bildirildi.
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Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında; tüm Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlar için sevgi, barış ve ekonomik refah dileklerinde bulunurken, Kıbrıs’ın; adadaki tüm yasal sakinlerin, Hristiyan ve Müslümanların barış, istikrar ve refah koşullarında dini bayramlarını kutlayabilecekleri bir memleket olmasını temenni ettiğini belirtti.
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Etiketler : AKEL, güney, ramazan bayramı
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