"Barış için devlet sorumluluk üstlenecek"

Bakanlar Kurulu, Kaplıca’da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hayatta kalan 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın eğitimi ve bakımı ile ilgili sorumluluk üstlenme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, küçük Barış’ın hem üniversite eğitiminin sonuna kadar hem de hayatını idam ettirmesi için gerekli çalışmaların Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılacağını söyledi.

Özersay, bunun yanı sıra ülkede anne ve babasını kaybeden çocuklarla ilgili mevzuat değişikliğine gidileceğini de açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun Ekonomi Bakanlığı’na yakıt bedellerinden kaynaklanan 6 kuruşluk zam talebi ilettiğini ifade eden Özersay, “Bugünkü elektrik fiyatlarına bunu yansıtmama, zam yapmama kararı aldık.” dedi.

Özersay, Güzelyurt bölgesinde neredeyse 15 milyon TL’ye ulaşan sulama birliklerinin elektrik borçlarının da yapılandırılacağını ifade etti.

Türkiye’nin ülkeye bir gemi hibe edeceğini aktaran Özersay, bu kapsamda Kıyı Emniyeti Şirketi’nde görev yapan ancak işlerini kaybeden 11 gencin 1 Ağustos’tan itibaren göreve başlayacağını belirtti.

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda bazı kurumlara atama yapıldığını ifade eden Özersay,

Koalisyon müzakerelerinde emekliliğine 18 ay kalan kişilerin atanmaması konusunda uzlaşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakanlar Kurulu’nun saat 10.00’da başlayan toplantısı az önce sona erdi.

Yaklaşık 4 saatlik toplantının ardından Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıklama yaptı.

Özersay’ın açıklamalarının satırbaşları özetle şöyle:

“Barış ile ilgili sorumluluk üsteleneceğiz”

“Öksüz kalan Barış ile ilgili çalışmaları başlattık. Gerek Eğitim Bakanlığı gerek Sosyal Hizmetler Dairesi kanalı ile eğitim ve bakımı ile ilgili devlet sorumluluk üstlenecek.

Üniversite eğitiminin sonuna kadar, hayatını idame ettirmesi kapsamında gerekli çalışmayı yapıp, Bakanlar Kurulu’na çalışmaları getirecek.

Bununla birlikte anne babasını kaybeden öksüz kalan çocuklarla ilgili mevzuat değişikliğine gidilmesine de karar verildi. Bu olay üzerinde değil, genel karar alındı.

“Zam yapmama kararı alındı”

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun Ekonomi Bakanlığı’na yakıt bedellerinden kaynaklanan 6 kuruş civarında zam yapılması talep oldu. Bakanlar Kurulu olarak bugünkü elektrik fiyatlarına bunu yansıtmama, zam yapmama kararı aldık.”

Sulama birliklerinin borcu…

“Güzelyurt bölgesindeki sulama birliklerinin elektrik borçlarını konuştuk. Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sulama birliklerinden gelecek kişiler geçmişte oluşan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili görevlendirildiler. Bu konuda bir çalışma yapılacak, araştırma yapılacak.

Birkaç kez elektrikler kesildi, üretim durdu. Elektrik borçları yeniden yapılandırılacak. Ama bu Maliye ya da hükümet neredeyse 15 milyon TL’ye varan borcu üstleniyor demek değil.”

Türkiye'den gemi hibesi

Kıyı Emniyeti’nde görev yapan nitelikli 11 genç işini yitirmişti. Yeni bir geminin göreve başlayacağı, yeni döneme giriyoruz. Türkiye bir gemi hibe edecek. Burada görev yapmak üzere 1 Ağustos’tan itibaren eski işlerine geri dönecekler. Toplumsal yaraya dönüşen çok konu var ama spesifik olarak böyle bir imkan yaratıldı.

Ataşelerin yerine 3 yeni görevlendirme

“Ankara’daki askeri ataşelerin yerine 3 yeni ataşe görevlendirildi. Bu rutin bir görevlendirilmeydi. Bazı yabancılara taşınmaz mal verilmesine yönelik kararlar alındı.

Yabancıların girişi, kalışı ile ilgili tüzük detaylandırıldı, yeni bir tüzük çalışması yapılıyor. Taslak son noktaya geldi. “

YÖK ile temas…

Eğitim Bakanı, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Türkiye’de yaptığı ziyaretler çerçevesinde üniversitelere ilişkin bazı bilgilendirmede bulundu. Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanı YÖK yetkilileri ile temasta bulunacak. Olumlu gelişmeler yaşanması için çaba ortaya konuyor.

“Emekliliğine 18 ay kalanların atanmaması ile ilgili uzlaşı vardı”

“TÜK ve bazı kurumlara ilişkin bazı atamalar yapıldı.

Emekliliğine az süre kalan isimlerin atanması konusunda hükümetin bu konuya sıcak bakmadığını vurgulamak isterim. Koalisyon müzakerelerinde de emekliliğine 18 ay kala kişilerin atanmaması için aramızda uzlaşı vardı. Çok istisnai durum olmadığı sürece müsteşar, müdür mevkilerine atanmayacağı en başından vurgulandı.”