‘Barış’ gününde hayatını kaybedenler hatırlandı

BM barış misyonu yetmiş bir yıl önce bugün, 29 Mayıs 1948’deki ilk görevine başladı. 29 Mayıs ayrıca, bir milyondan fazla kadın ve erkeğin onur günü olan Dünya Barış Günü olarak kutlanmak üzere seçildi. Bugüne kadar yaklaşık bir milyon kadın ve erkek BM barış gücü mensubu, dünyada barışı koruyup kollama operasyonlarında görev yaptı. Ve bu zaman zarfında 184’ü Kıbrıs’ta olmak üzere 3.800’den fazla BM barış gücü mensubu kadın ve erkek görevini yaparken hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta 1964 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında yaşanan anlaşmazlığı önlemek ve adanın normale dönmesini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü’nü (UNFICYP) kurma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, 1948 yılından bu yana BM operasyonlara bir milyondan fazla kişinin görev yaptığını Kıbrıs’ta 184 kişi dâhil dünya çarpında toplam 3.800 görevlinin hayatını kaybettiğini belirterek “bugün onları saygıyla anıp onurlandırıyoruz ” dedi.

Aleem Siddique, “Onları unutmayacağız ve Kıbrıs’ta bin kişi dâhil dünyada şu an görev yapan 100 bin BM görevlisi; sivil, polis ve askeri personeli ve misyonlara katılan ülkelere teşekkürlerimizi ifade ediyoruz” dedi.

UNFICYP, 29 Mayıs BM ve BM Barış Gücü Uluslararası Günü vesilesiyle bugün özel bir tören düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin 4 Mart 1964 tarihli toplantısında,186 sayılı kararla, (186 (1964) ) Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine danışılarak Kıbrıs adası üzerinde bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulmasına karar verildi.

Güvenlik Konseyi’nin kararında, UNFICYP’in rolünün uluslararası barış ve güvenliğin korunması, çatışmaların tekrarını önlemek, hukuk ve düzenin sağlanıp uygulanması için katkıda bulunması olduğu belirtildi.

UNFICYP misyonunun yıllık bütçesine; Kıbrıs ve Yunanistan hükümetleri (6,5 milyon dolar) katkıda bulunuyorlar. UNFICYP’in 1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 dönemi için bütçesi 55.152.000 dolara ulaştı.

Orta Doğu’daki ihtilafların sona ermesini denetlemek amacıyla faaliyete geçen BM’nin ilk barış operasyonu, BM Ateşkes Gözetimi Organizasyonu (UNTSO) olarak tanındı.