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BARIŞ ATEŞİ YANDI

BARIŞ ATEŞİ YANDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Gençlik Örgütü her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi'ni bu yıl yine yaktı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Gençlik Örgütü her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi'ni bu yıl yine yaktı. Etkinlikte Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da konuşma yapacak. 

Sevim Ebeoğlu Barış Parkı'nda yanan barış ateşine birçok partili katıldı. 

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