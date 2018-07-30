Barış Atay ve Erkan Baş, HDP'den ayrılıyor

HDP’nin 24 Haziran'da sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu TİP'in kurucuları arasında olan Erkan Baş, İstanbul 3. bölgeden; Barış Atay da memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın yeni TBMM dönemine başlamadan HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

İki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı dokuza çıkacak. Meclis'te temsil edilen diğer partiler şöyle: AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP.