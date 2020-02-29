Barikatta isyan

Kıbrıslı Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması tepki topladı.

Ledra/ Lokmacı barikatında toplanan Kıbrıslı barışseverler bu karara başkaldırdı, geçişleri yeniden açtı, kararı protesto etti.

Ledra caddesinde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti. Eylemciler, ara bölgede Kıbrıslı Türk eylemcilerle kucaklaştı, Türkçe ve Yunanca birlikte “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları atıldı.

Barışseverler, bir kez daha 'birleşik federal Kıbrıs' talebini dile getirdi.

Kıbrıslı Rum eylemciler, belki de ilk kez kendi hükümetlerinin aldığı bir karara karşı ayağa kalktıklarını, barış mücadelesini görmezden gelen bu kararı tanımadıklarını söyledi, Kıbrıs’ı ortak yurt olarak kabul eden herkesi destek vermeye çağırdı.

Barikattaki eylemde konuşan aktivist Christina Valanidou, Kıbrıslı Rum yönetimimin tavrının keyfi olduğunu söyledi, “İletişim kurmamızı istemiyorlar ve tavrımızı test ediyorlar, barışseverleri sınıyorlar” dedi.

Barikattaki eyleme CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı, bu kararın doğru olmadığını söyledi.

Erhürman, bu kararın gözden geçirilmesi için girişim yaptıklarını da belirterek, “Coronavirüs riski her iki toplum için de geçerli. Ancak bu konuda karar verecek ortak bir sağlık komitesi var. Çözümü birlikte üretmek gerekiyor” diye konuştu.

Barikattaki eylem 13:55 itibarıyla tamamlanırken, Kıbrıslı Rum polisleri barikatı yeniden kapattı. Yağmurla birlikte eylemciler de dağıldı, sembolik olarak, az sayıda eylemci yağmura rağmen barikatta bekleyişini sürdürdü.