COVID 19 önlemleri çerçevesinde geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı işine gidemeyen güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçiler ve Pileliler geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısı'nda eylem yapıyor.

Araçları ile köyün girişinde toplanan işçiler geçiş noktasında gitti. Barikatın güneyinde ise Pile'de yaşayanlar eylem yaptı. Eylemde Pile Türk Muhtarı Veysel Güden bir konuşma yaptı, Pilelilerin yaşadığı sorunları anlattı.

"Barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz"

Pile Türk Muhtarı Veysel Güden, eylemde yaptığı konuşmada Pilelilerin barikatın kapalı kaldığı için büyük mağduriyet yaşadığına işaret ederek özetle şunları söyledi:

- “Her siyaset yapan devlet adamamı olamaz. Bizi bir çukura ittiler, burada bıraktılar. Gün gelecek. O siyasetçiler buraya gelirken o çukura itilecekler. Her geçen gün yaşamımızdan bir şeyler alındı"

- "Bugün Pile’deki nüfus geriye düşmeye başladı. Sözde vatan sevgisi olanlar bu topraklarda bu insanların yok olmasına yol açtılar. Gençlerimiz köylerine gelemiyor. Ölülerimiz mezara giderken eşimiz dostumuz cenazemizin arkasından belli saatlerde gelebildi. Biz bunları yaşadık"

- "Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda… Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz. Siyaset yapanlar bu küçücük adada sadece yurt dışını kapatarak önlem alabilirdi.”

Güneyde çalışan işçiler sabah saatlerinde köy girişinde toplanıp konvoy halinde Beyarmudu geçiş noktasına gitti.

Beyarmudu - Türkmenköy kavşağında yolu kapatan polis daha sonra yolu açarak eylemcilerin geçişine izin verdi .

Fotoğraflar Devrim Demir