Barikatlardan "sınırlı" geçişler başladı

Salgın nedeniyle Mart ayından bu yana kuzeyde kalan ve Londra’da yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler, Larnaka ve Baf Havaalanlarındaki uçuşlarına yetişmek için bu sabah güneye geçiş yaptı.

Pilelilerin ise toplu geçişlerinin yarın başlaması bekleniyor.

Yarın ayrıca Beyarmudu geçiş noktasında toplu PCR testi yapılacağı o testlerin ardından geçişlerin başlayacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere güneyde çalışan, eğitim veya tedavi gören KKTC vatandaşları ve Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşları ile kuzeyde ikamet eden Maronitler ile Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar bugünden itibaren güneye geçebilecek.

Söz konusu kişiler, geçiş kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın kuzeye geçiş kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaklar.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu uyarıya dikkat çekildi : "Bu kişilerin son 14 gün içinde Güney Kıbrıs dışında başka bir ülkeye seyahat etmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca PCR testlerinin bir fotokopisini veya belgesini geçiş bölgelerindeki sağlık görevlilerine teslim etmek zorundadır.”

Fotoğraflar Devrim Demir