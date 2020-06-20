Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıslı Rum Epidemiyoloji Grubu ile dün yaptığı toplantıda, kuzey ile güney arasındaki 9 geçiş noktasının 8’inin yarın (21 Haziran Pazar) geçişlere açılmasını önerme yönünde siyasi karar aldı.

Gazeteler Kıbrıslı Rum lideri Nikos Anastaiadis’in Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile vardıkları mutabakatı da dikkate aldığı bu önerisiyle hem kuzeydeki hükümetine “baskı için sürpriz yaptığı” ve “mat hareketi” çektiği hem de kapılardan geçeceklere dair iki kategori oluşturduğu yorumlarına yer verdi.

Gündemde, Kıbrıs’ın güneyinin yarından itibaren 22 ülkeden, PCR testi istenmeksizin ziyaretçi kabulüne başlayacağı haberi de yer aldı

Politis haberi manşetten “Barikatlarda A ve B Kategorileri… Anastasiadis’in Önerisi Akıncı İle Mutabakatı Ortadan Kaldırmıyor… Kimler Sadece Bir Corona virüs Testiyle Geçecek, Kimler Her Geçişte Test Yaptıracak… Türkiye’den İşgal Bölgelerine Uçuşlar Konusunda Yoğun Kaygı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Kıbrıslı Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıdan çıkan, Lokmacı geçiş noktası hariç diğer bütün barikatlardan geçişlere yarından itibaren müsaade edilmesi önerisi ile barikatlardan geçiş yapabilecek kişiler arasında iki kategori yaratıldığına işaret etti.

Barikatlardan geçecekler için iki kategori

Habere göre ilk (A) kategoride Akıncı-Anastasadis 21 Mart mutabakatında yer alanlar (Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler, güneyde eğitim gören öğrenciler, kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler), ikincisinde de birinci kategori dışında kalan “Kıbrıslılar” ile daimi olarak güneyde yaşayanlar bulunuyor. 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testi, ilk kategoride olanlardan sadece ilk geçişleri sırasında, ikinci kategoride olanlardan da her geçişlerinde istenecek.

Gazete Anastasiadis’in bu önerisinin pratikte uygulamaya konulabilmesi için, geçiş noktaları konusunda bugüne kadar farklı bir tutum sergileyen Kıbrıslı Türk hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiğini, geçiş yapmak isteyenlerin kapılara gitmeden önce Kıbrıslı Türk hükümetinden gelecek tepkiyi beklemesi gerektiğini yazdı.

Anastasiadis’in önerisine henüz BM de herhangi bir tepki vermedi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Anastasiadis’in kararı ile ilgili ne yapmak niyetinde olduklarına dair kartlarını dün gece geç saatlere kadar açmadıklarını yazan gazete, BM Barış Gücü’nün de şu ana (gazete baskıya girene) kadar herhangi bir tepki vermediğini belirtti.

Gazete kuzeydeki kaynaklarının, hükümet düzeyindeki durum nedeniyle bütün ihtimallerin açık olduğuna dikkat çektiğini kaydetti. Gazete Anastasiadis’in kararının dün Akıncı’ya iletildiğini, alınan tepkinin olumsuz olmadığını yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum Epidemiyoloji Grubu dünkü toplantıda, kuzeyin 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den uçuşlara izin vereceği ve Kıbrıslı Türk tarafının henüz epidemiyolojik durumla ilgili rapor vermemesi gerekçesiyle kapıların sıkı denetim olmadan açılmasından yoğun kaygı belirtti.

Gazete devamla Kıbrıslı Rum siyasi partilerinden EDEK ve ELAM’ın Anastasiadis’in önerisine verdikleri tepkileri de aktardı.

Habere göre EDEK kapıların Anastasiadis tarafından önerilen şekilde açılmasının “kamu sağlığını ve Kıbrıs’ın güneyinin epidemiyolojik görüntüsünü tehlikeye sokacağı, Kıbrıslı Rum hükümetinin salgının yayılmasını engellemek ve turist çekmek için aldığı önlemleri çürütmekte, mevcut tehlike ve kaygıları artırmakta olduğu” görüşünü ortaya koydu.

ELAM ise bildirisinde kapıların açılmasına karşı olduğunu, temelli kapatılmalarını istediğini yineledi.

“Kıbrıslı Türklere baskı yapmak için sürpriz”

Alithia da manşet haberini şu başlık ve spotlarla aktardı: “Başkan Anastasiadis’ten Kıbrıslı Türklere Baskı Yapmak İçin Barikatlarla Sürpriz… 1-Halen Suskun Olan Kıbrıs Türk Tarafı Razı Olursa Yarından İtibaren Açılıyor… Türkiye Nedeniyle Her Geçişte 72 Saatlik Negatif Test Talep Edilecek… 1 Temmuz’da Türkiye’den Uçuşlara Açılmazsa Test Zorunluluğunu Kaldırmaya Hazırız”

Haberi “Kıbrıs Cumhuriyeti Bir Adım Önde… Kıbrıs Türk Tarafının Geçişlerle İlgili Tepkisi Bekleniyor-Corona Konusunda İyi Epidemiyolojik Görüntü Vermeyen Türkiye’den Uçuşların Başlamasından Endişe” başlığıyla iç sayfasında detaylandıran gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin barikatları önümüzdeki Pazar gününden itibaren açma kararı doğal olarak Ersin Tatar ve Kudret Özersay’a benzer adımı atmaları konusunda baskı yaratıyor” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıslı Türk hükümetinin alacağı herhangi bir kararın Kıbrıslı Rum hükümetinin kararıyla uyumlu olmayacağı kanaatini ortaya koyarak kuzeyin barikatları Türkiye’den uçuş kabul etmeye başlayacağı 1 Temmuz’dan itibaren açma adımı atması olasılığının büyük olduğunu yazan gazete, her halükarda kapılardan geçişlerin başlaması için kuzeydeki makamlarının da kabul etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Devamla Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas’ın Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’ndaki dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamayı aktaran gazete Lokmacı dışındaki bütün kapılardan geçişlere, 72 saat geçerli PCR testi şartı ile izin verileceğini ve Kıbrıslı Rum ekiplerin geçiş yapanlardan test için örnek alacağını belirtti.

Habere göre kapılardan geçişlerle ilgili kararın, epidemiyolojik verilere göre gözden geçirilebileceğini söyleyen Sendonas Türkiye’den uçuşların 1 Temmuz’da başlayacak olmasına rağmen Kıbrıslı Rum hükümetinin neden alelacele böyle bir karar aldığı sorusuna karşılık, geçişler sırasında PCR testi isteneceğini ve Kıbrıslı Rum ekiplerin rastgele test yapacağını yineledi.

Fileleftheros “Hükümetten Mat Hareketi… Barikatların Yarından İtibaren Açılacağını Açıkladı… Akıcı Olumlu Ama Tatar-Özersay’dan Cevap Gelmedi” başlıklı haberinde Kıbrıslı Rum hükümetinin kapılarda uygulayacağı sıkı denetimler vasıtasıyla, Türkiye üzerinden seyahat etmiş ve güneye başka şartlarda giriş yapabilecek kişilerin güneye geçişlerini engellemeyi umduğunu yazdı.

Neden Lokmacı…

Gazete Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili Sendonas’ı kaynak göstererek güneydeki hükümetin Lokmacı barikatını kapalı tutma kararındaki ana sebebin, özellikle hafta sonlarında her iki taraftan bu barikatta yığılma yaşanması ve kapıya yakın mesafede başka kapı bulunması olduğunu yazdı.

Karayannis: “Karar Siyasi”

Gazeteye göre Kıbrıslı Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Petros Karayannis, Alpha TV’ye yaptığı açıklamada kapıların açılması kararının siyasi bir karar olduğunu ancak kuzeydeki hükümetin isteksizliği nedeniyle kapıların önümüzdeki günlerde açılmasını beklemediğini söyledi.

Karayannis şunları söyledi: “Barikatların açılmasıyla birlikte alınacak önlemlere dair bazı kararlar alındı. Geçiş yapacak herkes için test zorunluluğu var ancak işgal bölgelerinden dönen kişinin yeniden test yapması gerekmeyecek, semptom ortaya çıkmasına dikkat edilmeli. (kapıların) hepsi mi yoksa aşamalı olarak mı açılsın konusunu tartışmadık. Türkiye meselesini konuştuk. Şu ana kadar kimse Türkiye’yi (uçuş kabul edilecek ülkeler) kategorisine almadı. Türkiye, keyfi olarak, turizm için sınırlarını birçok Avrupa ülkesine açıyor”

Haravgi haberini “Yarından İtibaren Kapı Var… Geçiş İçin Negatif Covid-19 Testi Şart” başlığıyla aktardı.

22 ülkeden test zorunluluğu olmadan, 12 ülkeden test zorunluluğuyla uçuşlar başlıyor

Alithia ikinci manşet olarak verdiği “22 Ülkeden Testsiz Uçuş… Turizm İçin Büyük Bahis Bugün Başlıyor… CyprusFlightPass: Kıbrıs’a gelmek İsteyen Bütün Yolcular İçin Zorunlu Kart Basma Platformu” başlıklı haberinde Kıbrıslı Rum tarafının ilk aşamasını 9 Haziran’da başlattığı yurtdışından uçuş kabullerinin ikinci aşamasının bugün başlayacağını yazdı.

Habere göre, bugünden itibaren A kategorisindeki 22 ülkeden ve B kategorisindeki 12 ülkeden uçuş yapılabilecek. Bu kategoriler haftalık olarak güncellenecek. A kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunu belgelemesi istenmeyecek ancak gelen yolculara test yapılacak ülkeler Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Güney Kore olarak sıralandı. B kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunun belgelenmesi şartıyla uçuş kabul edilecek ülkeler ise Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Hollanda, İspanya, Polonya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren yurtdışından güneye gitmek isteyen herkesten CyprusFlightPass platformu üzerinden, haklarındaki bütün bilgilerin yer alacağı uçuş kartı almasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Gazete yurtdışından uçuşlara açılan 9 Haziran – 15 Haziran döneminde Kıbrıs’ın güneyine karşılıklı olarak 85 uçuş gerçekleştirildiğini ve yine karşılıklı olarak yaklaşık 7 bin kişi seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, şu ana kadar yurtdışından uçuşlara kapalı tutulan Baf Havalimanına ilk uçuşların yarın başlayacağı bilgisi de verildi.

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