Ledra caddesinde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti.

Kıbrıslı Rum barışseverler, kendi yönetimlerinin aldığı bir kararı böyle tanımadı, isyan etti, Ledra caddesinde geçişlere kapatılan barikatı yıktı, ara bölgede Kıbrıslı Türklerle kucaklaştı.



O an Dialogos Medya'nın görüntülerine yansıdı.



Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurma kararına isyan eden barışseverler her iki dilde "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganları attı.

Ledra caddesinde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti.