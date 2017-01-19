Lefkoşa’nın en çok tercih edilen müzik barlarından biri olan Barfly, Cuma’dan itibaren yeni yerine taşınıyor. Mısırlızade Sineması’nın hemen yanında, Twist Bar olarak bilinen mekana taşınan Barfly’da, alışılagelmiş programlarının aynen devam edeceği belirtildi. Buna göre, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi geceleri ‘Canlı Müzik’ programları aynen devam edecek. Bundan ayrı olarak bazı özel müzik-konser sürprizleri için de hazırlılar yağıldığı öğrenildi.

Arda Gündüz “Yeni yerimizde her şey çok daha güzel olacak. Özel konserler dışında, müzikli gecelerde, geçmişte olduğu gibi yine giriş ücreti alınmayacak. Bazı gecelerde karşılayamadığımız rezervasyon sıkıntılarımızı da, yeni yerimizde yaşamayacağımızı umuyorum” dedi.